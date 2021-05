Flauti salati di patate ripieni prosciutto e provola | Facili e veloci

Flauti salati di patate ripieni prosciutto e provola ricettasprint

Oggi vi presentiamo dei finger food fantastici che si preparano in pochi minuti. Stiamo parlando dei Flauti salati di patate ripieni prosciutto e provola. Vi occorreranno pochissimi ingredienti, e tutti a basso e bassissimo costo, per realizzarli.

Non fatevi ingannare dai vostri occhi! Questi non sono i soliti flauti dolci. Si tratta, infatti, di stuzzichini salati realizzati con un impasto uniforme fatto con patate lesse, farina e un pizzico di sale. Questi golosi e gustosi flauti salati vi conquisteranno fin dal primo boccone con il loro ripieno di prosciutto e formaggio filante.

Ideali per una merendina salata sfiziosa e gustosa per i vostri bambini, potete serviglieli sai al mattino per il break di metà mattinata che al pomeriggio. Al mattino potete accompagnarli con un buon bicchiere di succo di frutta fatto in casa mentre al pomeriggio potete abbinarci un’aranciata casalinga.

Perfetti anche come antipasto per un pranzo in famiglia oppure con amici e parenti, potete realizzare questi stuzzichini anche per un buffet di compleanno o un bruch. Se li fate di piccole dimensione, questi finger food possono essere anche ottimi da servire per un’apericena o per un aperitivo. In quest’ultimo caso, li accompagnerete con un buon cocktail, alcolico o analcolico a proprio piacimento.

Con poco sforzo, pochi minuti e con una spesa irrisoria realizzerete, quindi, dei finger food semplicemente fantastici per grandi e piccini.

Dosi per: 3-4 flauti

Realizzati in: 40 minuti

Temperatura di cottura: 180 gradi

Tempo di cottura: 20 minuti circa + 15 minuti circa per lessare le patate. Sul fornello.

Strumenti

una leccarda

carta forno

una ciotola

uno scolapasta

una pentola

una forchetta

Ingredienti

per l’impasto

240 g di patate

110 g di farina 0

un pizzico di sale fino

per il ripieno

qualche fettina di prosciutto sottili

provola q.b.

per indorare

un filo di olio

pan grattato q.b.

Flauti salati di patate ripieni prosciutto e provola, procedimento

Lessate le patate sbucciate e tagliate a tocchetti piccoli in una pentola di acqua bollente salata per i minuti necessari. Ultimata la cottura, scolateli, riduceteli a purea in una ciotola e mescolateli con la farina. Aggiustate di sale a proprio piacere e stendete l’impasto uniforme su una teglia foderata di carta forno, oleata e infarinata.

Su un triangolo di composto di 15 cm per 8 cm imcidetene la metà in modo da avere sette striscioline con spessore di 1 cm. Farcite con formaggio e prosciutto a proprio piacere la base e arrotolate accavallando le striscioline a proprio piacere. Spennellate con olio e spolverizzate con pan grattato. Ripetete le stesse operazioni sino a esaurimento degli ingredienti. Infornate a 180° per 20 minuti, o fino a doratura. Ultimata la cottura, sfornate i flauti salati e serviteli tiepidi e filanti.

