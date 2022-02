flavia-vento-a-mattino-cinque:-“ecco-cosa-abbiamo-fatto-io-e-biagio”

Mattino Cinque, Flavia Vento rivela: “Biagio mi ha invitato a cena a San Valentino”

Negli ultimi giorni, Biagio D’Anelli ha subito numerosi attacchi a Mattino Cinque, programma condotto da Federica Panicucci, e sui social, in particolare da Arianna David ed Emanuela Tittocchia. Una delle poche che lo ha difeso e ha parlato bene di lui è stata Flavia Vento, che si è dissociata dagli attacchi di Arianna David, dicendo che può solamente parlare bene di Biagio D’Anelli. Poi, incalzata da Federica Panicucci, ha rivelato: “Mi ha invitato una sera a cena a San Valentino vicino Napoli, io ho accettato, però non c’è mai stato niente, neanche un bacio, ci piacevamo ma non è mai scattato niente, c’è stata solo una frequentazione in amicizia”.

Flavia Vento difende Biagio D’Anelli: “Quando c’è tanto amore, c’è tanta invidia”

Flavia Vento, ospite a Mattino Cinque, ha proseguito a parlare di Biagio D’Anelli, dicendo a Federica Panicucci: “Siamo anche andati insieme in un santuario per Pomeriggio 5, abbiamo delle cose in comune come la passione per l’Egitto, ci siamo trovati, lui mi ha sempre chiamato e stato vicino in questi anni, posso soltanto difendere Biagio. Quando c’è tanto amore (Biagio e Miriana), c’è tanta invidia”. É da alcuni giorni che la showgirl romana difende a spada tratta Biagio D’Anelli, sia in sua presenza, ma anche in sua assenza, come ieri quando l’uomo si trovava nella casa a baciarsi con Miriana Trevisan prima di salutarla ed era stato attaccato da Arianna David e da altri ospiti a Mattino Cinque.

Mattino Cinque, le dichiarazioni di Arianna David e Andrea Franco Alajmo su Biagio e Miriana

Arianna David ha attaccato pesantemente Biagio D’Anelli, così come la sua ex Emanuela Tittocchia che lo ha definito un bugiardo, dicendo che non crede assolutamente alla storia tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, dato che secondo lei l’uomo sta solamente usando e prendendo in giro Miriana Trevisan solo per ottenere maggiore visibilità. Invece, il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha detto in maniera più pacifica che solo il tempo ci dirà la verità, se avrà ragione Arianna David oppure Biagio D’Anelli.

L’articolo Flavia Vento a Mattino Cinque: “Ecco cosa abbiamo fatto io e Biagio” sembra essere il primo su LaNostraTv.