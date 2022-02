flavie-flament-millionnaire-:-ce-salaire-astronomique-que-la-journaliste-touchait-chez-tf1

C’est une émission culte du début des années 2000. Stars à domicile fait son grand retour ce vendredi 18 février sur TF1, près de vingt ans après son arrêt. Lorie qui surprend une petite fille au réveil, Jenifer qui débarque en pleine fête d’anniversaire, Yannick Noah qui arrive dans une salle de classe et interrompt un cours…C’est ce genre de rencontres complètement dingues qu’offrait Flavie Flament à des fans des artistes qui venaient leur faire cette surprise.

“C’est une émission culte, pour moi, dans ma carrière. Elle l’est aussi pour les téléspectateurs. Et je m’en rends compte encore plus aujourd’hui, depuis que son retour a été annoncé. Je suis inondée de messages, provenant parfois de gens que je n’aurais jamais imaginé être adeptes de Stars à domicile“, s’enthousiasmait l’animatrice dans les colonnes de Télé 7 Jours le 7 février dernier. Et d’analyser : “Je crois que c’est parce que c’était une émission sincère, dans laquelle la star était encore plus flippée que le fan auquel on réservait une surprise. Et cela se voyait, ça se sentait“. Il n’en fallait pas plus pour que les téléspectateurs soient conquis… et les audiences époustouflantes. Alors, forcément, le salaire de Flavie Flament était mirobolant. Lors de ses “grandes années à TF1“, l’animatrice était grassement rémunérée.

Le montant à six chiffres que touchait Flavie Flament

Selon Ciné Télé Revue, comme le rapporte Gala, elle gagnait 500 000 euros par an. Un salaire qui lui semble aujourd’hui “démesuré” ? Que nenni. L’ex-épouse de Benjamin Castaldi estime que ces deux époques ne sont pas comparables. “Je pense que c’était une époque où on était très exposés. C’était un marché où l’argent était présent“, rétorque-t-elle, affirmant par ailleurs que l’argent n’a jamais été une source de motivation pour elle. “Je suis libre et je fais mes choix. Je n’ai jamais été guidée par ces questions-là“, assure Flavie Flament. Une chose est certaine : ce retour ponctuel sur la Une la ravit. “C’est Mon émission, avec un M majuscule. Jean-Luc Delarue l’avait pensée pour moi“, racontait-elle à Télé 7 Jours, avant de confier : “C’est comme si je revenais à la maison, un endroit chaleureux, sans chichis, dans lequel on se sent bien“. Un retour en force donc, même si son salaire est nettement inférieur à celui qu’elle percevait à l’époque.

