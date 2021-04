Flavio Briatore, avete visto dove abita? | La villa contiene un vero patrimonio!

Flavio Briatore è un noto imprenditore e dirigente sportivo, è anche proprietario del marchio Billionaire che comprende una serie di locali ma anche un linea di abbigliamento da uomo. Vive a Montecarlo dove risiede in una splendida casa, l’avete mai vista? E’ da mozzare il fiato!

Flavio Briatore è un uomo che non ha bisogno di presentazioni, noto imprenditore italiano, ex manager della Formula 1, è famoso anche per i suoi incredibili locali sparsi per il mondo, che vanno da Porto Cervo a Dubai e oltre.

Già prima del matrimonio con Elisabetta Gregoraci, avvenuto nel 2008, viveva nel Principato di Monaco in una splendida villa immersa nel lusso.

Flavio Briatore: ecco la sua bellissima dimora

Non è un mistero che, ormai da molti anni, l’ex marito della Gregoraci viva a Montecarlo in una bellissima dimora i cui soli pezzi di arredamento valgono milioni di Euro. Sul suo profilo Instagram ci sono molte foto e video degli interni, in questo modo ci si può fare un’idea del suo gusto.

La sua villa è molto elegante e salta subito all’occhio che spesso lo stile ricordi quello della Francia del 1700. All’interno c’è di tutto, per esempio uno studio in cui prevalgono linee classiche e il colore bianco. Come i migliori ambienti di lavoro che si rispettino si tratta di un ambiente luminoso dove compare anche un tappeto con fantasie geometriche un tavolino basso da caffè con sopra candele e riviste.

La sua passione per l’arte si manifesta nei quadri appesi in casa: un Botero che compare dietro la sua scrivania in vetro nero e un’opera di Mimmo Rotella, collocata altrove. Tutti i quadri presenti sono molto costosi e sono valutati da 100 mila Euro il meno caro a quello più alto di 1 milione e 400 mila Euro il più alto.

Non poteva poi mancare una zona fitness dove l’ex magager della Formual 1 si allena quotidianamente. Lì ci sono vari macchinari specifici per gli esercizi, un tapis roulant, vari pesi e un enorme specchio. In generale nella sua grande dimora a prevalere sono i toni del bianco, come dimostrano anche i vari divani o sedie che ogni tanto si intravedono e su cui certamente si siederà anche suo figlio Nathan Falco.

Secondo Forbes Briatore può contare su un patrimonio da 200 milioni di dollari, nel 2014 infatti era stato inserito nella classifica degli uomini più ricchi del mondo. Solo nel 2020 ha guadagnato 58 milioni di dollari, diventando l’imprenditore più pagato al mondo stando alla classifica di People with Money.

