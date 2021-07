flavio-briatore,-che-sorpresa:-apre-il-suo-nuovo-locale,-ma-scoppiano-le-polemiche

Flavio Briatore sta per inaugurare il suo nuovo locale, ma dopo il caos dell’anno scorso l’opinione pubblica non fa altro che polemizzare

Flavio Briatore è un imprenditore famoso non solo per essere l’ex di Elisabetta Gregoraci, ma soprattutto per aver creato un impero di locali e attività.

Ogni anno inaugura locali in giro per il mondo, l’ultimo è stato aperto a Dubai qualche mese fa e adesso è pronta per una nuova esperienza. Questa volta arriva a Roma con un nuovo posto del gruppo dell’hospitality di lusso Billionaire Life è il prossimo autunno. I marchi interessati sono Twiga e Crazy Pizza.

Flavio Briatore: nuovo locale, stesse polemiche

L’imprenditore ultimamente si sta battendo affinché vengano riaperte le discoteche e tutti i locali di quel settore. Intanto annuncia una nuova apertura.

Nell’attesa però spunta di nuovo il caso pizza. L’anno scorso il piatto proposto nel locale di Montecarlo, fu molto criticato per il prezzo, per il colore pallido del pomodoro, per i bordi bruciacchiati e per la consistenza.

In quell’occasione l’imprenditore Flavio Briatore spiegò pubblicamente che

È tutta gente che non l’ha mai mangiata. È una pizza eccezionale, tutti la trovano eccezionale. È senza lievito, molto leggera. Sta dritta, certo, perché se si affloscia, come tutte le robe che si afflosciano, non vanno bene. Cretini! Non si affloscia questa, sta bella dura, dritta.

L’ex marito di Elisabetta Gregoraci non ha peli sulla lingua e non si lascia intimidire da qualche commento di troppo sui social. E’ sempre pronto a battersi per ciò che pensa sia giusto.

Molte volte è finito al centro del mirino: per i suoi locali, il caso pizza e l’anno scorso per il caos al Billionaire in Sardegna a causa del Covid. L’imprenditore però va dritto per la sua strada e non vede l’ora di tornare in pista. Tra qualche giorno, secondo le ultime disposizioni del Governo, i suoi locali potrebbero iniziare la stagione.