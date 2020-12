flavio-briatore-ed-elisabetta-gregoraci,-quando-l’amore-si-trasforma

Il Natale insieme è stato il più bel regalo che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore potessero fare al figlio Nathan Falco. E, chissà, anche a loro stessi. La showgirl e l’imprenditore lo hanno trascorso a Montecarlo, come se nulla fosse cambiato. L’incanto però è durato poco. Briatore e il figlio sono volati a Dubai per una vacanza e la Gregoraci è rimasta a casa insieme alla sorella minore Marzia e ai nipotini, Gabriel e Ginevra.

Con Flavio, del resto, l’amore è finito, anche se il rapporto è rimasto saldo, tanto che nei giorni della permanenza di lei nella casa del Grande Fratello Vip si era parlato addirittura di un inatteso lieto fine.

Colpa di un’indiscrezione. Nella casa più spiata d’Italia, Elisabetta aveva rivelato che durante il lockdown di primavera Briatore le aveva chiesto di risposarlo. «Ci siamo lasciati da tre anni, è stato come ai vecchi tempi. Passando del tempo insieme un giorno mi ha detto: “Guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia. Ti amo ancora, dovremmo risposarci“. È andata così, è stata una cosa bellissima». Parole che l’ex non avrebbe molto gradito, tanto da etichettarle come «fake news» (l’indiscrezione era stata riportata da Chi, ndr).

Comunque sia andato davvero il presunto affaire nozze bis, il punto è che i due sono molto più vicini di quanto si potrebbe ipotizzare. E a tre anni dalla separazione il rapporto è ancora saldo, sebbene inevitabilmente trasformato dopo la fine dell‘amore che li ha tenuti legati per più di dieci anni.





«Hanno un figlio», si potrebbe obiettare, ma Nathan, 10 anni, non è l’unica ragione, perché entrambi restano punto di riferimento importante l’uno per l’altra. Era stata Elisabetta, ad esempio, la scorsa estate, ad aggiornare i follower sulle condizioni dell’ex marito, ricoverato per Covid-19: «Vi ringrazio tantissimo per i messaggi e le chiamate ricevute oggi e mi scuso se non sono riuscita a rispondere a tutti. Flavio sta bene, ci siamo appena parlati. Il vostro affetto mi commuove sempre».

L’imprenditore, dal canto suo, non aveva perso occasione di punzecchiarla all’uscita della casa del GF Vip: «A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni», aveva svelato la showgirl a Verissimo dopo aver lasciato la casa, precisando però che da parte sua non era mancato l’appoggio, anche se all’inizio l’idea che partecipasse al programma non gli era andata a genio: «Mi ha detto che sono stata coraggiosa».

Saranno anche separati, ma resta saldo l’affetto. E anche una certa, ritrovata, complicità.



Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Natale insieme

Elisabetta Gregoraci al GF Vip: «Flavio Briatore mi ha chiesto di risposarlo»

Elisabetta Gregoraci: «Mio figlio Nathan Falco, geloso degli abbracci a Pierpaolo Petrelli»