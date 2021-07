flavio-briatore-infuriato-con-il-governo.-parole-pesantissime:-il-motivo

L’imprenditore Flavio Briatore si è infuriato con il Governo alla guida di Mario Draghi. Parole pesantissime: ecco quale è il motivo.

Flavio Briatore e pizza (screenshot instagram)

Flavio Briatore è un imprenditore, proprietario del noto locale di lusso Billionaire Life. Ha iniziato la sua carriera come dirigente della formula uno grazie all’amicizia con la famiglia Benetton che inizialmente gli affida il ruolo da direttore commerciale e in seguito quello da direttore esecutivo della scuderia.

Scopre Michael Shumacher e porta al successo la sua scuderia vincendo il campionato mondiale nel 1994 e 1995. Negli anni 2000 acquista anche la Renault e in seguito prende una squadra di calcio nel campionato inglese. Nel 2009 si allontana definitivamente dalla formula uno e dal mondo sportivo.

A fine agosto 2020, l’imprenditore risulta positivo al Covid-19. Si crea un vero e proprio focolaio all’interno del suo locale Billionaire, infatti circa 60 dipendenti sui 90 totali, risulteranno positivi al coronavirus. In seguito al suo ricovero, ha però minimizzato tutta la situazione.

Flavio Briatore attacca il governo, ecco che cosa ha detto.

L’ex marito di Elisabetta Gregoraci, a seguito del focolaio che avvenne nel suo locale a fine anno, è ancora indagato per epidemia colposa. Secondo il Pm, infatti, le misure anti-covid non furono rispettate e in generale non vennero adottate le misure necessarie al contenimento della pandemia.

L’imprenditore di Cuneo si è arrabbiato e ha criticato fortemente il governo italiano. Questa non è la prima volta che prende una posizione così forte. La sua critica principale riguarda la chiusura delle discoteche, che ovviamente colpisce anche lui, mentre tutto il resto è stato riaperto.

Si riferisce in particolare ai maxischermi messi a Roma che trasmettono le partite della nazionale italiana, infatti è presente anche un dj che fa ballare le persone. Ecco le sue parole scritte sul suo profilo Instagram: