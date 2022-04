flavio-briatore-parla-della-figlia-leni-klum-per-la-prima-volta-“io-e-lei-…”

Flavio Briatore è un noto manager ed ex marito di Elisabetta Gregoraci, la showgirl dalla quale ha avuto un figlio di nome Nathan Falco. Oggi il bambino ha 12 anni e non è l’unico figlio di Briatore. Ebbene, si, il noto manager è papà anche di una ragazza di 17 anni, che però vive a Los Angeles. Pare che la giovane faccia la modella. Ma cosa conosciamo di lei? Chi è la primogenita di Briatore che pare non abbia mai conosciuto?

Flavio Briatore per la prima volta parla della figlia non riconosciuta

Flavio Briatore è un noto manager ed uno degli uomini più influenti al mondo. Sappiamo bene che ha avuto tante donne nel corso della sua vita, ma forse la più importante è stata lei, Elisabetta Gregoraci. I due si sono sposati diversi anni fa e insieme sono diventati genitori del piccolo Nathan Falco che oggi ha 12 anni. Eppure, il noto manager prima di Nathan aveva già avuto una figlia, una giovane donna di 17 anni avuta dalla modella Heidi Klum. Pare che Briatore non abbia mai riconosciuto la figlia effettivamente. Per la prima volta, il 71enne ne ha parlato in un’intervista che ha rilasciato in questi giorni. “Non ci vediamo spesso“, avrebbe confessato l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, il quale ha anche aggiunto “Ma non significa che la amo di meno”.

La confessione inaspettata sulla figlia 17enne, oggi nota modella

“Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c’erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi suo marito i loro figli”. Queste le parole di Flavio rilasciate nel corso dell’intervista a Repubblica. Il manager ha anche aggiunto che Nathan è molto felice di avere una sorella e che lui spesso ha parlato della 17enne. Poi però il manager ha anche spiegato di non averla mai riconosciuta, perchè da padre in realtà gli ha fatto il cantante britannico Seal, nonché ex marito di Heidi.

Ecco perchè Flavio Briatore non ha riconosciuto la sua primogenita

“Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei, da poco ha avuto la copertina di Vogue Germania..È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come l’ha cresciuta. Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che la ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto ‘giorno per giorno’ che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”.