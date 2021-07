flavio-briatore-pizzicato-con-la-modella-delle-modelle:-dimenticata-la-gregoraci!

L’imprenditore Flavio Briatore è stato pizzicato con la modella delle modelle: dimenticata la Gregoraci! Ecco a sorpresa di chi si tratta.

Flavio Briatore (screenshot instagram)

Flavio Briatore, nel corso della sua vita, ha avuto diverse fidanzate bellissime. Per questo motivo è stato spesso al centro del gossip e della cronaca rosa. In questi giorni è stato pizzicato con l’ennesima fotomodella bellissima e molto ambita da tutti gli uomini.

La sua prima fidanzata modella è stata Marcy Schlobohm, i due in seguito si sposarono nel 1983 ma nel 1987 si lasciarono. Nel 1998 si è fidanzato con la famosissima top model Naomi Campbell e la loro relazione è durata fino al 2003. Successivamente si è fidanzato con Heidi Klum, un’altra top model di fama mondiale.

La relazione con la modella tedesca ha portato anche alla nascita di una bambina, nel 2004, chiamata Helene Boshoven. L’imprenditore piemontese, però, ha lasciato la modella poco prima della nascita della figlia e ha sempre rifiutato di fare il test del DNA.

Flavio Briatore, ecco con chi potrebbe essere la nuova fiamma.

L’ultima relazione importante per l’imprenditore è stata con Elisabetta Gregoraci, i due sono stati sposati dal 2008 al 2017. Hanno avuto un figlio nel 2010 chiamato Nathan Falco. Più volte negli ultimi anni si è parlato di un possibile ritorno insieme tra i due, ma questo non è mai avvenuto.

L’ex team manager della formula uno spesso pubblica post e storie sul suo profilo Instagram. Proprio in uno di questi ha commentato la ex fidanzata Naomi Campbell e ha scritto un bel cuoricino. Questo è bastato per far nascere in molti fan delle supposizioni su un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Ovviamente si tratta, per il momento, solamente di supposizioni e non è arrivata nessuna conferma o smentita dai diretti interessati. Solamente il tempo ci dirà se sono realmente tornati insieme oppure si tratta semplicemente di una bella amicizia.