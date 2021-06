flavio-briatore-ricoverato-a-baku-(azerbaijan):-come-sta-il-manager

Problemi di salute per il manager nel corso del suo viaggio in Azerbaijan

Flavio Briatore è stato ricoverato a Baku – capitale dell’Azerbaijan – dove si è recato nelle scorse ore per seguire il Gran Premio di Formula Uno in programma questo fine settimana. A rendere nota la notizia è stato lo stesso manager che su Instagram ha pubblicato alcune Stories in cui ha ritratto lo staff sanitario al servizio dell’organizzazione della gara. Alessandro Rosica, personaggio attivo su Instagram e vicino a diverse persone del mondo dello showbiz, ha parlato di complicanze, non meglio specificate, che avrebbero colpito l’uomo d’affari piemontese. Tuttavia, le condizioni di salute dell’imprenditore non dovrebbero essere allarmanti visto che proprio Flavio, nelle suddette Stories, lo si sente parlare con il personale medico sorridendo e ringraziandolo.

Briatore al centro della cronaca rosa, suo malgrado…

Di recente Briatore è finito nuovamente al centro della cronaca rosa indirettamente. Il suo nome è spuntato in riferimento ad un alterco che si è consumato su un set Mediaset tra la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci e la spadista Antonella Fiordelisi. Quest’ultima ha accusato la conduttrice calabrese di averla sopraffatta e di aver avuto nei suoi confronti parole per nulla garbate. All’origine della discussione ci sarebbe uno scambio di like e commenti tra la giovane sportiva e Briatore; scambio andato di traverso alla Gregoraci.

La questione ha fatto alquanto rumore. Elisabetta ha cercato di minimizzare l’accaduto, affermando di non ricordarsi di aver litigato con qualcuno di recente. Di tutt’altro avviso la Fiordelisi che, tra le altre cose, prima dell’episodio, nutriva parecchia stima verso l’ex gieffina vip. Stima che ora si è sgretolata.

Briatore e Gregoraci, separati ma vicini per il bene di Nathan

Nessun ritorno in love, nessuna ri-unione matrimoniale in vista. Elisabetta e Flavio oggi si dichiarano entrambi single. Eppure non è raro vederli assieme pubblicamente, in vacanza oppure tra le mura domestiche: tutti e due, per il bene del loro figlio Nathan Falco, hanno deciso di condividere molto tempo assieme nonostante si siano separati. Di recente i ben informati hanno reso noto che la Grgeoraci si frequenterebbe da mesi con il pilota Stefano Coletti. Non appena è uscita la notizia sia lui sia lei si sono affrettati a dire ‘solo amici’.