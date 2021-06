flavio-insinna,-arriva-una-chiamata-inaspettata.-sconvolto-dalla-rai:-“pensavo-fosse-uno-scherzo”

Cosa sta succedendo a Flavio Insinna? La prossima stagione per il conduttore è già scritta, tutti i dettagli sul suo futuro televisivo.

Flavio Insinna ha conquistato proprio tutti con il programma L’eredità in onda su Rai 1 ogni pomeriggio. Una vera rivelazione sia per il pubblico che per la Rai, nonostante il conduttore sia stato ripreso più volte per alcuni atteggiamenti poco carini.

All’inizio, infatti, il presentatore non era molto amato dai telespettatori che con il passare del tempo hanno conosciuto i suo lati migliori. A quanto pare l’azienda lo ha già confermato per la prossima stagione televisiva, ma c’è aria di cambiamenti: di cosa si tratta?

Flavio Insinna: la telefonata dalla Rai, da non crederci!

Dopo la fine dell’edizione di L’eredità, Flavio Insinna è stato chiamato per tornare in televisione anche durante l’estate con un programma vintage ma revisionato.

Si tratta di Il pranzo è servito, un quiz degli anni ’90 che la Rai ha voluto di nuovo proporre al pubblico italiano. A tal proposito il conduttore ha spiegato che

Tenteremo una versione 2021 con attenzione alle tematiche attuali e ambientali. Non spenderemo cifre folli.

E poi la notizia che l’ha sconvolto ma di cui è tanto felice

Quando mi hanno chiamato ho pensato a uno scherzo. La prima volta che ho girato Don Matteo era l’ottobre del 1998 e oggi Nino Frassica è ancora uno dei miei amici più veri. Questo mestiere può farti davvero dei bei regali.

Proprio così, Flavio Insinna tornerà di nuovo sul set di Don Matteo dopo più di vent’anni. Per il conduttore sarà una stagione fuori dal comune.

Il pubblico non vede l’ora di vederlo come se la cava come attore, visto che i telespettatori sono abituati a vederlo come conduttore. Sarà sicuramente una bella sorpresa per tutti, sia per lui che dopo tanto tempo torna su un set e sia per i fan.