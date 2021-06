Flavio Insinna, avete mai visto dove vive? La casa da sogno del conduttore dell’Eredità

Siete curiosi di sapere dove vive il bravissimo Flavio Insinna? Il noto conduttore ha infatti aperto le porte della sua casa. Eccola qui.

Nato a Roma nel 1965, Insinna è sicuramente uno dei presentatori televisivi più amati ed apprezzati del piccolo schermo italiano. Flavio è infatti diventato noto soprattutto per la sua eccellente conduzione di ‘Affari tuoi‘, quiz game che ha chiuso per sempre i sipari nel 2017. Attualmente, è invece conduttore de ‘L’Eredità‘, il seguitissimo programma in onda ogni giorno su Rai 1. Ma sapete dove vive lo straordinario conduttore? Questa è la sua casa.

La casa di Flavio Insinna: ecco dove vive il conduttore

L’amatissimo conduttore vive nella bellissima città di Roma, in un appartamento posizionato al centro della Capitale.

Lo stesso ha pubblicato alcuni scatti della sua abitazione sui suoi profili social, condividendo così i piccoli momenti della sua quotidianità con i fans. Innanzitutto, la casa di Insinna è arredata con un gusto davvero impeccabile: il soggiorno ha uno stile classico, come anche i divani e i cuscini che sono anche molto eleganti.

Inoltre, nella casa di Flavio non c’è molto design ma appare comunque in modo semplice. All’interno di una stanza in particolare, che il presentatore non ha potuto fare a meno di promuovere sui social, è impossibile non notare una bellissima libreria, che sicuramente è inserita in un salotto. Molti followers hanno anche notato che a Insinna piacciano molto gli open space, e che vive insieme a due gatti e un cane.

Il conduttore trascorre molto tempo su un delizioso divano in pelle bianca, che si trova accanto a un mobile di legno. Per quanto riguarda le pareti dell’intera abitazione, Flavio ha invece optato per un colore giallo canarino caldo. Tutta la casa ha inoltre un parquet scuro, che sicuramente rende tutto l’ambiente molto accogliente. Al centro della stessa casa, vi è anche un tavolo grande in legno attorno al quale si riunisce sicuramente con gli ospiti.

La calda abitazione di Flavio Insinna ha dunque attirato sin da subito il popolo italiano, proprio perché il conduttore vive in un ambiente molto semplice e adatto alla sua umile personalità.