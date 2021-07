Flavio Insinna è fidanzato! Dal quiz all’amore: la romantica love story

Il conduttore della Rai, Flavio Insinna, è fidanzato da diverso tempo. Ecco di chi si tratta e l’incredibile curiosità sulla coppia.

Flavio Insinna a L’Eredità (Screenshot da Instagram)

Flavio Insinna è uno showman a tutto tondo, nato a Roma nel 1965 ma di origini siciliane. Appena ventenne provò ad entrare nei carabinieri ma non ci riuscì e così si iscrisse alla scuola di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti, dove si diplomò nel 1990.

Da quel momento inizia la sua carriera da attore e doppiatore. Tra i ruoli più famosi che ha interpretato c’è sicuramente il capitano dei Carabinieri all’interno di Don Matteo, nelle prime quattro stagioni. Tra i film a cui ha partecipato c’è Il partigiano Johnny e Metronotte, entrambi nel 2000.

Nel 2006 comincia la sua carriera da conduttore televisivo con il programma Affari Tuoi. Grazie al suo ingresso, la trasmissione farà segnare un grandissimo successo in termini di ascolti tv. Attualmente, invece, è alla conduzione di Il Pranzo è Servito, che andrà in onda per tutta l’estate.

Flavio Insinna, ecco chi è la fidanzata e come si sono conosciuti.

La compagna del presentatore di Il piatto è servito ha 43 anni, quindi è più giovane di 13 anni rispetto a Flavio Insinna. È una donna molto riservata e infatti non si sa molto sulla sua vita privata. Si sa solamente che è un’insegnante di boxe e di taekwondo, anche online.

Il conduttore della Rai è fidanzato dal 2016 con una donna chiamata Adriana Riccio. La particolarità incredibile è che i due si sono conosciuti nella trasmissione Affari Tuoi, dove la donna partecipò come concorrente e vinse anche 36mila euro. A quanto pare, tra il presentatore e la concorrente scoppiò l’amore a prima vista.

Recentemente, il conduttore della Rai, ha spiegato che preferisce non diventare genitore a causa del suo lavoro perché ha affermato che quasi sicuramente lo impedirebbe di essere un padre presente.