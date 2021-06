flavio-insinna,-inizio-col-botto!-il-concorrente-lo-lascia-senza-parole:-“come-hai-fatto?”

Flavio Insinna è tornato sulla Rai con il Pranzo è servito. Il programma riuscirà a conquistare i telespettatori? I dettagli.

Per Flavio Insinna l’estate non è ancora arrivata. Il conduttore è impegnato con un nuovo programma Il Pranzo è servito, una versione unica e mai vista prima d’ora.

La trasmissione, infatti, è andata in onda molti anni fa ma adesso gli autori hanno pensato ad una chiave più moderna. Il presentatore sembra aver iniziato con il botto e come sempre non perde occasione di fare battute ai concorrenti con i quali scherza durante il gioco.

Flavio Insinna: senza parole con un concorrente

Flavio Insinna è tornato in televisione con il programma Il pranzo è servito e nella prima puntata ha già segnato ogni record con una scena andata in onda.

La puntata è iniziata con i saluti e il ricordo dello storico presentatore. Una volta cominciato, si è entrati nel vivo del gioco. I due concorrenti che si sono sfidati nella prima puntata sono stati Franco e Roberta.

La prima sfida consiste nell’indovinare il peso di una cassetta di peperoni reggendola in mano. Roberta risponde 6,3 chilogrammi, mentre Franco 7,2. E’ il conduttore stesso a pesare il prodotto ma proprio in quel momento accade l’impensabile.

La cassetta pesa esattamente 7,2 kg e così il concorrente Franco ha indovinato. Flavio Insinna però non perde occasione di lanciare una battuta nei confronti del giocatore e afferma che

E’ incredibile. Sono senza parole, colpo di scena. Ma come hai fatto? – chiede rivolgendosi a Franco – ti chiamerò l’uomo bilancia.

LEGGI ANCHE>>>Alice Campello, Lady Morata in bikini alza le temperatura: il balletto è bollente

LEGGI ANCHE>>>Caduta Libera, il campione confessa cosa c’è dietro il montepremi: “Cifra diminuita”

Per il momento il programma storico ha ottenuto ottimi risultati tanto che sui social non sono mancati commenti e like da parte di fan che hanno ricordato anche le edizioni precedenti. Ancora una volta la Rai ha fatto centro sia con la trasmissione che con la scelta del conduttore di questa nuova versione in chiave moderna.