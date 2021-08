flavio-insinna,-l’amore-per-adriana:-in-arrivo-il-primo-figlio?

Flavio Insinna innamoratissimo della sua Adriana. Potrebbe arrivare il primo figlio?

Ha dato tutto, o quasi, alla sua carriera artistica finora Flavio Insinna e lo ha fatto, non è possibile negarlo, con meravigliosi risultati. E’ uno dei conduttori di punta di Rai1, sembra trasformare in oro tutto quello che tocca, anche un format molto vecchio e per certi versi ‘pericoloso’ come Il pranzo è servito. Tempo per allargare la famiglia, però, non ne ha mai avuto. Per questo ha preferito rinunciarvi: per non essere un padre assente. Adesso, però, grazie al grande amore che lo lega ad Adriana Riccio, conosciuta ai tempi di Affari Tuoi, così come ipotizza anche il settimanale Nuovo Tv, il conduttore de L’Eredità potrebbe cambiare idea e decidere di mettere al mondo il primo figlio. I 56 anni, come ha dimostrato il suo collega Carlo Conti, non sarebbero certo un ostacolo. Dovrebbe forse accettare di rinunciare a qualche impegno in televisione? Magari non necessariamente.

Flavio Insinna su Adriana Riccio: “Quando parte la casa si spegne, si spegne proprio tutto”

Il grande amore, com’è noto, ci fa prendere anche delle scelte che fino ad un attimo primo non avremmo mai considerato. Per questo motivo non è impossibile che Flavio Insinna, a 56 anni suonati, possa pensare di mettere al mondo il suo primo figlio con la compagna Adriana Riccio, ex concorrente di Affari Tuoi. Il conduttore, come riportato dal settimanale Nuovo Tv, non può più vivere senza di lei:

Quando parte e va a trovare i suoi al Nord, la casa si spegne: ma si spegne proprio tutto.

Flavio Insinna sulla mancata paternità: “Me l’ha imposto un istinto quasi animale”

Di recente, Flavio Insinna ha annunciato una novità per L’Eredità. Il conduttore, come riportato dal settimanale Nuovo Tv, non ha ancora avuto dei figli per un motivo ben preciso:

Se non ho figli me l’ha come imposto un istinto quasi animale.

L’amore per la sua Adriana, però, potrebbe cambiare le cose.

