Flavio Insinna, l’ultimo gesto è una vera follia. “Nessuno è così pazzo da..”

Flavio Insinna alle prese con una nuova avventura, un momento particolare che sa di ‘follia’: ecco che cosa lo attende.

Nel corso degli anni, Flavio Insinna ha saputo farsi apprezzare molto ricoprendo svariati ruoli nella sua carriera.

Flavio Insinna (foto da profilo ufficiale Instagram)

Conduttore brillante di show e quiz televisivi, ma anche attore teatrale e di fiction, è uno dei volti più amati del piccolo schermo e non solo, al netto di alcune controversie che lo hanno riguardato.

Flavio si è raccontato nel corso di una intervista a ‘Di Più Tv’, in cui ha svelato i suoi progetti per il prossimo futuro. In particolare, ha spiegato quale sarà la sua nuova avventura professionale.

Flavio Insinna, la sfida clamorosa nel corso dell’estate: una autentica ‘pazzia’, le sue parole

Un’avventura che rappresenta un tuffo nel passato e che nasconde un pizzico di ‘follia’, di cui adesso scopriamo qualcosa in più.

A partire da lunedì 28 giugno, infatti, sulla Rai alle ore 14, dal lunedì al venerdì e per tutta l’estate, Flavio sarà alla conduzione di ‘Il Pranzo è servito’.

Chi è nato negli anni ’80 o prima, forse ricorderà che si trattava di uno storico show televisivo di circa trent’anni fa, al cui timone c’era Corrado Mantoni, per tutti Corrado.

La notizia del ‘revival’ infatti non è stata presa benissimo dai fan del compianto conduttore, ma Insinna ha immediatamente chiarito le sue intenzioni:

Nessuno è così pazzo da volersi sostituire a Corrado. Si tratterà di un omaggio a colui che è stato un grandissimo. Era un’idea che avevo in mente già dal 2010, ci ho messo dieci anni per realizzarla.

Flavio spiega quindi come la cosa si svolgerà:

Giocheremo in semplicità e allegria. I premi saranno congrui al periodo che stiamo vivendo, sarà un piacere soprattutto ritrovare l’inconfondibile sigla.

LEGGI ANCHE —> Pippo Baudo, cosa c’è dietro il tentato suicidio. Dopo anni finalmente la verità

LEGGI ANCHE —> Bugo VS Morgan. La battaglia è finita! La decisione del tribunale non lascia scampo

Ogni puntata dello show durerà circa 40 minuti. Ci saranno due concorrenti per volta in gara, che dopo aver risposto alle domande faranno girare la storica ruota per comporre le cinque portate del pasto principale.