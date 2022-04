flavio-insinna-nei-guai,-frasi-choc:-“si-arrabbia-come-tutte-le-donne-basse-e-bruttine”.-si-riferisce-proprio-a-lei,-furiosi-in-rai

Nelle ultime ore Flavio Insinna è nel mirino di tutti dopo che Striscia la notizia mostra dei peggiori fuori onda. Il presentatore appare fuori di sé ed inizia ad imprecare in studio contro i concorrenti. Ma Striscia fa emergere anche in libro alquanto controverso che il conduttore avrebbe pubblicato qualche anno fa e in cui ci sono delle frasi discutibili. Vediamo quali

Quando striscia la notizia ha deciso di mostrare i fuori onda di “affari tuoi”, molti hanno pensato che le reazioni di Flavio Insinna fossero dovute allo stress televisivo. Insinna è arrivato a dire cose alquanto brutte ai concorrenti e, secondo quanto riportato da Dagospia, le ragioni risiederebbero nel vano tentativo di cambiare le regole del gioco. Il conduttore infatti voleva eludere il regolamento, cercando di cambiare la modalità di selezione dei concorrenti in gioco.

Ricordiamo che ad “affari tuoi” i giocatori vengono scelti secondo un criterio casuale, a sorte. Flavio Insinna invece desiderava stravolgere i piani e selezionare solo i personaggi più particolari e divertenti. Nei fuori onda sono venute fuori frasi discutibili del conduttore: si è infatti diretto ad una concorrente con l’epiteto di nana di m***a. Striscia fa notare come in realtà la “spietatezza”, che da sempre viene attribuita al programma, sia più idonea a qualificare Insinna. In effetti, stando alle fonti, pare che non siano nemmeno emerse scuse. ( continua dopo la foto)

Ma non è tutto. Sempre nel noto fuori onda, Flavio Insinna sembra suggerire alla redazione il modo di comportarsi per prendere il mano la situazione. Dice infatti quale sarebbe stata la scelta giusta: per far si che la concorrente, appellata con tale infelice espressione, rifiutasse l’offerta della dottoressa bisognava interrompere la registrazione e ricorrere addirittura alla violenza. E poi aggiunge “ Rai uno non è Valle d’Aosta News. Mortacci tua”.

In realtà, atteggiamenti verbalmente particolari di Insinna si ritrovano già nel suo libro uscito nel 2012: “ neanche con un morso all’orecchio”. Stavolta però permangono su carta. In particolare, nel capitolo “l’infermiera stronza” nel quale si abbandona ad espressioni opinabili non solo dal punto di vista verbale. Innanzitutto, anche in questo caso sembra avere una specie di pregiudizio nei confronti delle donne basse. Se nel fuori onda recita “ nana di m***a”, nel libro dice “Guarda e parla con l’inevitabile rabbia che hanno a volte in corpo le donne basse, bruttine e con gli occhiali”

Nel libro c’è inoltre una scelta alquanto controversa. Descrive infatti un momento, nel libro, in cui la donna viene sbattuta con la faccia contro l’auto. Sempre tra le righe, si dirige nei confronti del personaggio con espressioni come “brutta testa di c***o”, o anche “nana stronza”. E addirittura, si legge alla fine una minaccia: se tale donna prova a denunciarlo, gliela farà pagare. Insomma, Flavio Insinna non si è risparmiato nel suo libro, ovviamente di fantasia, né tantomeno durante i fuori onda. Probabilmente questo per lui è un gergo che tende alla normalità.

