Dal 28 Giugno partirà Il Pranzo è servito, il programma remake del quiz portato al successo solo qualche decennio fa da Corrado sarà condotto da Flavio Insinna che in più occasioni si è detto felice di occupare un posto che fu del prestigioso e noto conduttore. In attesa d’assistere al debutto sono state condivise alcune immagini del set del tradizionale format che a quanto pare è stato allestito tenendo fede all’originale.

Flavio Insinna conduce Il Pranzo è servito: chi è la donna al suo fianco?

D’ispirazione decisamente vintage Il Pranzo è servito terrà compagnia ai telespettatori durante l’Estate: è un gioco leggero, facile e anche divertente e di sicuro Insinna sarà all’altezza dell’impegno preso. Al fianco del conduttore dell’eredità una conoscenza dell’attore: Ginevra Pisani nota come ex corteggiatrice di Uomini e donne, ma soprattutto già Professoressa a L’Eredità. Oltre alla Pisani anche Maurizio Lastrico sarà presente nel programma.

L’ex corteggiatrice ha intrapreso la carriera televisiva con successo, partita dalla corte di Maria de Filippi è oggi un volto Rai molto amato. A dare l’annuncio della presenza della Professoressa a Il Pranzo è servito la stessa Pisani che su Instagram ha rivelato il suo segreto: “Finalmente posso dirvelo : dal 28 giugno torno su Rai 1 con “Il Pranzo è Servito”. È un programma che ha fatto la storia della TV ed io sono onorata di poter accompagnare @flavioinsinna_ in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta.🌈”

Ginevra Pisani: “Sono commossa”

Le prime immagini del set de Il Pranzo è servito sono state condivise da Ginevra Pisani che sul suo account Instagram ha pubblicato uno scatto che svela la sua presenza in quella che lei ha definito un meraviglioso viaggio. L’ex corteggiatrice si è anche detta commossa e emozionata e ha chiesto al suo pubblico tutto il supporto possibile:

“Mentre scrivo queste parole mi commuovo, però sono lacrime di gioia. Ho bisogno di tutto il vostro affetto e supporto, ora più che mai ❤️🦋” queste le parole della Pisani che hanno ricevuto tantissimi like e in bocca a lupo certi che la professoressa sarà in grado d’affrontare anche questa nuova impresa che la sta facendo crescere in casa Rai.