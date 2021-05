Flavio Insinna svela il suo Pranzo è Servito: com’è nata l’idea, cosa cambia

Flavio Insinna sta per arrivare con Il Pranzo è Servito, quale occasione migliore per presentare la sua versione se non l’avvicinarsi della data d’inizio? Il giorno scelto per il ritorno del format è il 28 giugno, ovviamente su Rai Uno. Tra gli anni Ottanta e Novanta invece è andato in onda sulle reti Mediaset, prima su Canale 5 e poi su Rete 4. Flavio Insinna è il conduttore e in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato di come sarà il nuovo Il Pranzo è Servito. Innanzitutto c’è una curiosità sulla squadra degli autori: c’è Simone Jurgens, figlio di Stefano Jurgens che aveva ideato anni fa il programma insieme a Corrado. Stefano Jurgens inoltre era il bimbo Carletto, che cantava la canzone.

Quella che sta per arrivare, a distanza di tanti anni, sarà la 12esima edizione de Il Pranzo è Servito. Il conduttore non è stato in grado di anticipare molto perché, ha ammesso, lui stesso non ha molto tempo per parlarne. Insinna è ancora alle prese con le registrazioni de L’Eredità, inoltre le riunioni e gli incontri a distanza in videochiamata rendono tutto un po’ più complicato. Ha spiegato di aver pensato di riportare in tv Il Pranzo è Servito insieme alla moglie di Corrado, Marina:

“È successo durante le prove di La Corrida nel 2011. Parlando di Il pranzo è servito, ci dicemmo: ‘Hai visto mai che riusciamo a rifare anche questo?’. Dieci anni dopo abbiamo deciso di proporre l’idea al direttore di Raiuno Stefano Coletta, che a sua volta l’ha inoltrata all’amministratore delegato Fabrizio Salini. Ed eccoci qua”

Quando gli hanno chiesto come sarà il programma ha risposto che la struttura non cambierà. Il Pranzo è Servito tornerà su Rai Uno esattamente com’era, a quanto pare. Flavio Insinna vuole soprattutto portare allegria nelle case del pubblico, la stessa che regalava la versione originale. Non mancheranno i premi in palio per chi giocherà con il programma, anche se non saranno grandi cifre ma comunque dei premi che aiuteranno a riacquistare un po’ di ottimismo. La squadra di autori è al lavoro per studiare una novità, però: un nuovo gioco per chi segue da casa.

Flavio Insinna è molto emozionato per questo ritorno, anche perché lui stesso ha seguito Il Pranzo è Servito all’epoca senza perdere una puntata. Ricorda bene la musichetta perché la ascoltava appena tornato a casa dopo la scuola, quindi rievoca in lui anche dei ricordi. “La sentivo già dalla tromba delle scale”, ha aggiunto. Ma oltre a riportare in tv Il Pranzo è Servito, Insinna si prepara a riportare in tv anche Anceschi in Don Matteo 13. Lui ha confermato la sua presenza in una puntata, anche se tornerà senza la moglie…