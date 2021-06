Flavio Insinna torna in tv con un nuovo format: come e quando avverrà

Un grande appuntamento è pronto a sorprendere i telespettatori, con Flavio Insinna che non sta nella pelle. Manca pochissimo ormai.

Archiviata un’altra, trionfale edizione de “L’Eredità”, per il presentatore ed attore romano non è affatto tempo di andare in vacanza. Infatti Flavio Insinna è impegnato sul set di “Don Matteo 13”, che segna il suo ritorno dopo diversi anni.

Flavio Insinna Foto da Instagram

Correva la sesta edizione di quella che è in assoluto una delle fiction più amate dagli italiani quando il “maresciallo Flavio Anceschi” fece la sua ultima apparizione. Ora però lui è pronto al ritorno.

E non è tutto: la Rai ha assegnato a Flavio Insinna anche un altro quiz show, che verrà trasmesso molto presto. E, sorpresa, non si tratta di un format inedito ma di qualcosa di storico, visto già qualche decennio fa.

Questo programma tornerà in una sua rivisitazione moderna. Ed è proprio Insinna a dare l’appuntamento ai suoi affezionati telespettatori.

Lo ha fatto con un apposito messaggio su Instagram, all’interno del quale Flavio fa sapere con grande entusiasmo che l’ora X è fissata per il 28 giugno 2021.

Leggi anche –> Carlo spinge la Regina ad impedirlo, Sussex di nuovo penalizzati

Si comincia la prossima settimana

Ecco che lui tornerà in onda con “Il Pranzo è servito”. Questo quiz venne concepito dal grande Corrado assieme a Stefano Jurgens.

La prima puntata si ebbe il 13 settembre 1982, quella conclusiva avvenne il 26 giugno 1993. Conduttori storici furono proprio Corrado per 9 edizioni, poi Claudio Lippi per 2 ed infine Davide Mengacci con una.

Il quiz venne trasmesso interamente dalle reti Mediaset, alternandosi tra svariate edizioni su Canale 5 e le ultimissime andate in onda invece su Rete 4.

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci derubata, terrore con il ladro in casa: come è finita

Leggi anche –> Enrico Montesano, la stoccata sui vaccini diventa virale: la replica dell’AVIS

Foto screenshot

E “Il Pranzo è servito” vinse anche un Telegatto, prestigioso premio riservato ai migliori programmi e personaggi televisivi nazionali italiani.

La nuova riproposizione del quiz show andrà in onda lungo il corso dell’intera estate, fino a settembre, quando farà il proprio ritorno il palinsesto consueto autunno-inverno della stagione 2021/2022. Insinna andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 0re 14:00,