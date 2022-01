fleet-manager-e-driver:-l’offerta-digitale-di-as-24-al-servizio-dei-conducenti

AS 24, filiale della Compagnia TotalEnergies e attore importante nel rifornimento di carburante per mezzi pesanti a livello europeo, risponde alle esigenze di tutti i professionisti del trasporto in Italia e in Europa, grazie ad una gamma di servizi ancora più efficienti. La sua offerta si consolida, infatti, grazie alle applicazioni mobili Fleet Manager e Driver, in grado di gestire, in tempo reale e in maniera rapida ed intuitiva, la flotta, localizzare i veicoli, controllare le spese per il carburante, i pedaggi, ecc.

I servizi proposti da AS 24 sono disponibili per smartphone e tablet: ovunque ci si trovi, è possibile intervenire sulla gestione delle carte carburante, dei telebadge, geolocalizzare la merce in transito, visualizzare la disponibilità dei prodotti oppure le numerose stazioni di servizio, grazie all’offerta digitale di AS 24:

Fleet Manager, lo strumento indispensabile per controllare a distanza tutte le spese legate alla mobilità, localizzare i veicoli equipaggiati del dispositivo PASSango EuroPilot, gli ultimi itinerari attraversati, accedere ai rapporti dettagliati dei viaggi effettuati, bloccare, sospendere e riattivare le carte facilmente ed altro ancora e Driver, una guida interattiva efficace per ricevere tutte le informazioni sullo stato della rete direttamente dal proprio smartphone: le aperture, chiusure temporanee o definitive ed avere in questo modo la lista delle stazioni AS 24 sempre aggiornata e a portata di mano, per evitare quelle chiuse o con lavori in corso.

Soluzioni personalizzate ed una gamma di servizi sempre più innovativi, confermano AS 24 il partner ideale per tutti i professionisti della strada. Grazie alle funzionalità rapide ed intuitive dellesue applicazioni digitali, AS 24 facilita la mobilità di tutti i conducenti, consente di visualizzare, in tempo reale, le transazioni e bloccare e sbloccare rapidamente le carte per una gestione ancora più sicura ed ottimizzata della flotta.

Marco Cassago, Managing Director AS 24 Italia ha dichiarato: “siamo molto orgogliosi del percorso di crescita intrapreso, che ci consente di concentraci su nuovi obiettivi sempre più ambiziosi, con la previsione di ampliare i servizi alla nostra clientela: già oltre 30.000 clienti, a livello internazionale, si affidano alla nostra rete in costante aumento, grazie ad una strategia capillare studiata su misura per loro.”

Con una rete presente in più 29 Paesi europei, con più di 1.400 stazioni che accettano la carta carburante AS 24 e oltre 12.000 stazioni partner, un servizio di assistenza in 18 lingue, attivo 24h/24 e un dispositivo per i pedaggi efficiente, AS 24 è apprezzata dai professionisti del trasporto per la sicurezza delle transazioni, la competitività dei prezzi e la fidelizzazione dei propri clienti.

