Flora Canto, che frecciata a Chiara Ferragni! La moglie di Brignano è incorregibile

La simpaticissima Flora ha pubblicato una foto su Instagram che ha lasciato di sasso i followers. Punta il dito contro la Ferragni!

Accanto ad un monumento tra gli showman della tv, schietto e sentimentale come Enrico Brignano non poteva non esserci una grande donna.

La moglie dell’attore teatrale, tra i più seguiti nel panorama televisivo ha seguito sin dal primo momento, il marito per costruirsi una propria visibilità mediatica. Oggi è molto affiatata con i social network e in particolare su Instagram, con al seguito ben 380 seguaci.

L’effetto Brignano per Flora Canto funziona, eccome e chissà se in futuro la vedremo magari “duettare” con il dolcissimo ‘maritino’, in qualche performance comica. Nel frattempo, Flora è impegnata in altri affari e durante le vicende di vita quotidiane ama senz’altro essere ancor più semplice e schietta di Enrico.

Non a caso, in uno degli ultimi post sul social più cliccato del secolo, Flora ha immortalato una “scenetta ironica”, indossando un paio di calzini: ce l’aveva con Chiara Ferragni!

Lei sbotta contro il lusso e il web le dà ragione

Un vero e proprio “schiaffo” morale abbiamo assistito nell’ultima performance social di Flora Canto, la moglie, schietta, sincera e senza peli sulla lingua, di Enrico Brignano.

Il post che ha immortalato quest’oggi, Flora ha divertito in un certo senso il pubblico e puntato il dito contro un’imprenditrice alla moda, che proprio non riesce a dare un “freno” alle sue iniziative di marchandising, in questo periodo. Parliamo di Chiara Ferragni, molto attiva, in questi giorni tra accessori di lusso e borse firmate, per le fan che la seguono in ogni momento.

In risposta al suo “sopraffare” nell’eleganza più sfrenata è intervenuta Flora Canto che ha mostrato il suo nuovo “taglio” alla moda, prendendo in giro la web influencer milanese.

In particolare, lady Brignano ha scelto un calzino con risvolto verso la caviglia , con rigorosa ciabatta ad infradito. Non un bel vedere per gli appassionati alla moda e al portamento stagionale.

Il messaggio della Canto rappresentava, per chi non l’avesse capito, una frecciata di quelle pesanti alla raffinatissima Chiara. Per ulteriori dettagli, visitare il suo profilo Instagram!