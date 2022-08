flora-canto,-nozze-con-imprevisti:-“enrico-non-riusciva-a-stare-dritto”

Enrico Brignano, imprevisti e tensioni durante il matrimonio: parla la moglie

Flora Canto ed Enrico Brignano si sono sposati il 30 luglio, i due hanno detto il fatidico ‘SI’ dopo anni di amore ed una lunga relazione alle spalle coronata dall’arrivo di due splendidi figli Martina e Nicolò. Adesso, a distanza di alcun giorni del lieto evento, l’attrice e conduttrice ha rivelato curiosità e retroscena sulle nozze, confessando a Gente che non sono mancati degli imprevisti. Il primo, ha riguardato il tempo, il giorno della cerimonia, all’alba, dopo settimane di sole cocente ha iniziato a piovere. Il secondo, invece, ha riguardato Brignano colpito dal colpo della strega. La Canto ha confessato:

“Alle 8.30 Enrico si è svegliato con il colpo della strega. Non riusciva a stare dritto. Gli ho fatto una puntura per rimetterlo in piedi.”

Insomma la giornata è iniziata in salita ma grazie alla wedding planner tutto si è risolto.

Flora Canto confessa sul matrimonio: “Mio marito mi ha fatto commuovere tanto”

La giornata è partita in salita ma per fortuna poi tutto è andato per il meglio. L’attrice e conduttrice durante l’intervista al settimanale sopra citato ha ammesso di essersi commossa varie volte, quando sua madre l’ha aiutata a truccarsi, quando il padre l’ha accompagnata all’altare e quando sull’altare ha visto suo marito con in braccio il piccolo Nicolò. E proprio Enrico Brignano è stato l’artefice di una bellissima sorpresa:

“Ha fatto scorrere un video montato da lui per raccontare i nostri anni insieme. Mi ha fatto commuovere tanto. Poi mi ha cantato Una lunga storia d’amore di Gino Paoli e mi ha regalato un anello prezioso. Poi è toccato a me cantare Io che amo solo te, accompagnata al pianoforte.”

Nozze dei due artisti, “I nostri figli erano emozionati”: svela l’attrice

Dopo aver fornito i dettagli della cerimonia, l’attrice durante l’intervista ha raccontato che i loro due piccoli sono stati dei paggetti perfetti durante la cerimonia di nozze di Flora Canto ed Enrico Brignano. La Canto ha rivelato: “Martina ha portato le fedi e, con il candore dei bambini, ha detto al microfono davanti a tutti che era emozionata. Nicolò è stato bravo anche se si è spalmato sul viso biscotti e dolcetti al momento delle foto di famiglia e l’ho dovuto cambiare.”

