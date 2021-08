florence-cocktail-week-2021:-con-la-6°-edizione-arrivano-il-libro-con-giunti-editore-e-il-debutto-di-venezia

Florence Cocktail Week torna a Firenze dal 20 al 26 settembre

A settembre andrà in scena la sesta edizione di Florence Cocktail Week, che vuole coinvolgere tutti i cocktail bar che hanno partecipato alle cinque precedenti edizioni, dal 2016 al 2020.

Come negli anni precedenti, per rendere tutto più comprensibile e immediata l’organizzazione dell’evento, i Cocktail Bar fiorentini saranno suddivisi in Bar d’Hotel, Cocktail Bar e High Volume Bar e ognuno di loro presenterà una Cocktail List creata ad-hoc, in cui i bartender potranno dare libero sfogo a tutta la loro creatività.

Non mancheranno iniziative culturali, attività ricreative, Masterclass e Night Shift, serate a tema in compagnia delle aziende sponsor dell’evento e poi gli immancabili Opening Party e Awards Ceremony. Come ogni anno uno spazio sarà dedicato all’Award “Giovane Talento” in collaborazione con Antonia Lo Casto, Docente e Formatore Sala-Bar presso IPSSEOA “Saffi” di Firenze.

Per il secondo anno saranno riproposte anche le iniziative “Dining with the Spirits” e “Pizza with the Spirits”: chef e pizzaioli fiorentini e toscani utilizzeranno gli spirits come ingredienti dei loro piatti e delle loro pizze proponendoli durante le due settimane all’interno dei loro menù o in serate dedicate.

Le novità legate alla Florence Cocktail Week 2021

Il libro “I Signature Cocktail di Florence Cocktail Week. Cinque anni in 143 drink”

“Per celebrare il successo di Florence Cocktail Week stiamo lavorando alla pubblicazione di un libro edito da Giunti”, racconta Paola Mencarelli. “Attraverso le ricette dei 143 Signature Cocktail pensati e realizzati nelle cinque precedenti edizioni ripercorreremo l’evoluzione di un evento che in pochi anni ha portato alla ribalta la miscelazione fiorentina e toscana.”

Questa evoluzione diventerà così anche il filo conduttore di tutta Florence Cocktail Week 2021, in cui i Signature Cocktail del passato verranno ripresentati in chiave attuale nei cocktail bar che hanno partecipato alle precedenti edizioni. La partecipazione sarà aperta anche a nuove realtà che potranno proporre creazioni inedite.

Venezia Cocktail Week: 13 – 19 dicembre 2021

A dicembre il format Florence Cocktail Week arriva a Venezia, grazie al supporto di Aman Venice.

Le modalità del festival sono le stesse di Firenze. Una settimana – dal 13 al 19 dicembre – in cui sono coinvolti Bar d’Hotel, Cocktail Bar e Caffè Storici in un’ottica diversa da quella più tradizionale alla quale la città è stata fino ad ora abituata.

E poi le consuete Masterclass, Night Shift e serate a tema. Non mancheranno inoltre iniziative culturali e attività ricreative per avvicinare il pubblico alla scoperta di una Venezia diversa.

“Ad Aman Venice siamo molto orgogliosi di aver pensato di contattare il team di Florence Cocktail Week per cercare di portare anche a Venezia una manifestazione che contribuisca a dare lustro all’offerta legata al mondo della mixology della Serenissima e che dia l’opportunità a questo mondo di collaborare e confrontarsi”, racconta Silvia Manganaro, Director of Sales & Marketing di Aman Venice. “È nato tutto per caso. Il bar di Aman Venice è per noi un asset importante e forse il servizio dell’hotel che più ci permette di tenere i legami con la città: proprio pensando a questo ci siamo detti che una manifestazione che coinvolgesse tutta la città e che potesse anche contribuire a promuovere un turismo qualificato, legato proprio al mondo della mixology, come già accade in altre città del mondo, potesse essere un’idea vincente. Sappiamo che la logistica è meno agevole rispetto ad altre città ma l’energia di Paola e di tutto il team appiattisce ponti e prosciuga canali!”

“In questo anno così particolare noi non ci siamo arresi ed abbiamo deciso di raddoppiare portando il nostro format Cocktail Week a Venezia” Conclude Paola Mencarelli “Sarà un’edizione insolita per questo tipo di manifestazione che predilige la bella stagione, ma riscalderemo questa splendida città d’arte e di cultura a suon di shaker e di cocktail.”