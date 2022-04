Florent Pagny en larmes : cette phrase lourde de sens balancée dans The Voice

L’émotion était une nouvelle fois au rendez-vous dans The Voice 2022. Samedi 9 avril, lors de la deuxième soirée des Battles, Florent Pagny n’a en effet pas pu cacher son émotion et a fondu en larmes après une battle. Alors qu’il devait choisir de continuer l’aventure soit avec June soit avec Morgane, le coach emblématique du programme de TF1 s’est laissé emporter par sentiments. “C’est troublant de se retrouver avec un talent qui a déjà une grande maitrise et une autre qui découvre ce qui lui arrive” a-t-il débuté. Puis, Florent Pagny a balancé une phrase lourde de sens au moment de révéler son choix : “Je suis dans une saison particulière… En fait il y a plein de…” Voyant qu’il peinait à trouver ses mots, l’animateur Nikos Aligas lui a demandé ce qui se passait. “En fait il y a plein de talents étranges et j’en ai plein dans mon équipe. En fait, je suis attiré par cette étrangeté alors je vais garder Morgane” a ajouté l’interprète de “Ma liberté de penser”.

Florent Pagny atteint d’un cancer du poumon

Pour rappel, lors de ses auditions à l’aveugle, Morgane avait chanté “Corps” de l’artiste Yseult pour faire passer un message sur la grossophobie. Une démarche qui avait profondément touché Florent Pagny. Il faut dire qu’au moment du tournage de l’émission, le coach était particulièrement sensible puisqu’il venait d’apprendre qu’il souffrait d’une tumeur cancéreuse au poumon. Une épreuve difficile qui ne l’a cependant pas empêché de quitter son rôle de taulier. “Ce que je retiens, c’est que mon ami Florent Pagny, c’est un guerrier en fait et qu’il est retourné dans son fauteuil et qu’il a fait ce qu’il sait faire mieux que tout le monde” avait confié Amel Bent sur Canal +. “Je suis dans une saison particulière”, cette phrase balancée par Florent Pagny en pleine Battles prend ainsi un sens déchirant à la lumière de sa maladie.

The Voice 2022 © Capture TF1

