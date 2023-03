Florianópolis confirma primeira morte por dengue de 2023

Vítima é uma mulher de 34 anos moradora do bairro Trindade. Capital acumula mais de 140 casos neste ano. Bem Estar mostra mitos e verdades sobre a dengue

Uma mulher de 34 anos moradora do bairro Trindade foi a primeira morte confirmada por dengue em 2023 em Florianópolis. A informação foi confirmada pela prefeitura da capital, que não informou o dia do óbito, nem a identidade da vítima.

Além da morte, a capital tem 143 casos confirmados de dengue, com nove internações. Em todo o estado, até a quinta-feira (9) eram 1.330 pacientes com a doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os dados estaduais são da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive).

O óbito por dengue em Florianópolis ocorre de forma precoce em relação ao ano passado. Em 2022, a primeira morte pela doença foi confirmada apenas no fim de maio.

Dos 143 casos registrados na capital até o momento, 125 são considerados autóctones: pessoas infectadas dentro do próprio município. Outras 66 suspeitas são investigadas:

Confira os bairros com mais registros:

Coqueiros (28)

Itacorubi (11)

Daniela (9)

Capoeiras (4)

Centro (4)

Abraão (4)

Monte Cristo (3)

Rio Tavares (3)

Focos

O Centro de Controle de Zoonoses já identificou 1.804 focos de Aedes aegypti. Os bairros com maior número de focos são Canasvieiras (177), Trindade (148), Jurerê Tradicional (123), Capivari (123), Ingleses (106), Armação do Pântano do Sul (86), Itacorubi (83), Capoeiras (75), Cacupé (74) e Carvoeira (54).

A prefeitura tem feito a aplicação de inseticidas, limpeza de terrenos abandonados, colocação de iscas nos bairros de maior incidência do mosquito e orientado sobre os cuidados básicos para que o mosquito não se prolifere.

Prefeitura de Florianópolis tem feito a aplicação de inseticidas e limpeza de terrenos abandonados

Dengue: sintomas, tratamento e prevenção

O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e possui quatro sorotipos diferentes: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 – todos podem causar as diferentes formas da doença.

Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, porém as pessoas mais velhas e aquelas que possuem doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, têm maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar à morte.

Principais sintomas:

Febre alta > 38°C

Dor no corpo e articulações

Dor atrás dos olhos

Mal estar

Falta de apetite

Dor de cabeça

Manchas vermelhas no corpo

A infecção também pode ser assintomática ou apresentar quadro leve. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.

Sintomas dengue

Tratamento

Não existe um medicamento específico para a doença. A medicação serve basicamente para aliviar as dores.

A hidratação do paciente é parte importante do tratamento, pois a dengue é uma doença que faz a pessoa perder muito líquido. Por isso, é preciso beber muita água, suco, água de coco ou isotônicos.

Anvisa aprova vacina contra dengue para faixa etária de 4 a 60 anos

Como evitar a dengue?

Evite qualquer reservatório de água parada sem proteção em casa. O mosquito pode usar como criadouros grandes espaços, como caixas d’água e piscinas abertas, até pequenos objetos, como tampas de garrafa e vasos de planta.

Coloque areia no prato das plantas ou troque a água uma vez por semana. Mas não basta esvaziar o recipiente.

É preciso esfregá-lo, para retirar os ovos do mosquito depositados na superfície da parede interna, pouco acima do nível da água. O mesmo vale para qualquer recipiente com água.

