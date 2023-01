Florianópolis disponibiliza linha de transporte marítimo para região da Lagoa da Conceição nesta temporada

Em apenas 18 dias, 5.816 pessoas já utilizaram o transporte Verão em Florianópolis é sinônimo de praias e belas paisagens naturais. Porém, é também o período do ano em que a mobilidade urbana é mais exigida, se tornando um desafio para a temporada da Capital. Isso acontece porque a cidade recebe muitos turistas, o que acaba sobrecarregando o trânsito principalmente em vias que dão acesso às praias. Visando melhorar a mobilidade, a Prefeitura de Florianópolis disponibilizou uma alternativa de transporte marítimo para moradores e visitantes da Ilha que desejam acessar a Barra da Lagoa, um local de beleza privilegiada.

Implantada em uma das regiões que mais recebem turistas durante a temporada na Capital, a linha Lagoa-Barra da Lagoa do transporte lacustre atende a região desde o final de dezembro de 2022. A opção é uma alternativa para quem quer evitar filas e aproveitar a paisagem do lindo passeio. Os passageiros parece que aprovaram a ideia, já que em apenas 18 dias, 5.816 pessoas já utilizaram o transporte. Desde o dia 27 de dezembro até o dia 13 de janeiro, a média fica em 323 passageiros por dia.

> Volta às aulas: Confira dicas para a hora de comprar o material escolar

A linha, disponibilizada pela Prefeitura de Florianópolis e operada pela Cooperativa de Barcos de Florianópolis (Cooperbarco), será realizada até o final de março, em dias úteis, finais de semana e feriados. “Em um local de fluxo intenso de carros, esse trajeto fica sobrecarregado. Essa é uma forma de incentivar o uso de outros meios dando mais uma alternativa a visitantes e moradores”, afirma o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto.

A linha possui partidas de hora em hora, com início a partir das 10h, que é quando começa um maior movimento na região. O último horário do dia é o transporte das 18h, que sai da Lagoa da Conceição. O tempo aproximado do percurso é de 30 a 40 minutos.

> Florianópolis terá ainda mais infraestrutura nesta temporada de verão

O ponto de partida do Centrinho da Lagoa é no terminal lacustre, que fica ao lado da Ponte da Lagoa da Conceição. Já na Barra da Lagoa, o ponto fica próximo à ponte pênsil, no restaurante Maria & Maria. A tarifa é R$ 12,50 por percurso, podendo ser pago por PIX ou em dinheiro. O transporte é pet friendly, ou seja, animais de estimação podem acompanhar o trajeto, desde que estejam dentro de caixas de transporte adequadas.

Segundo a Superintendência de Transportes e Mobilidade da PMF, no final de fevereiro deste ano, será realizada uma reunião para analisar como foi a demanda da nova linha e o resultado obtido para a mobilidade da Capital durante essa temporada. O objetivo é que, com base nesse balanço, seja decidido sobre a eventual ampliação do serviço oferecido na região da Lagoa, Barra da Lagoa e outros pontos do Município.

Acesse o canal da PMF no portal do G1.

Leia também

Florianópolis terá ainda mais infraestrutura nesta temporada de verão

Canal Floripa Resíduos busca promover a coleta seletiva em Florianópolis

Confira a programação das próximas oficinas promovidas no Restaurante Popular da Capital

Ufficio Stampa