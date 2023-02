Florianópolis inicia aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19; saiba quem pode tomar

Idosos em instituições, acima de 80 anos e quilombolas são os primeiros a serem vacinados. Imunizante protege contra variantes do coronavírus. Florianópolis começou campanha de vacinação bivalente contra a Covid-19 nesta segunda-feira (27)

Florianópolis iniciou nesta segunda-feira (27) a aplicação da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. A vacina é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

Na capital, de acordo com cronograma, os primeiros grupos a serem vacinados são de residentes e trabalhadores de instituições de longa permanência, que serão imunizados nos próprios locais pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Também nesta primeira fase podem tomar quilombolas e pessoas acima de 80 anos. Para estes grupos, a aplicação acontece nos Centros de Saúde, com exceção das unidades da Vila Aparecida e da Costa da Lagoa.

A bivalente também é ofertada na Van Itinerante, que nesta segunda-feira estará estacionada em frente à Catedral, no Centro.

Para marcar o início da aplicação na capital, houve a oferta simbólica das doses na Casa Divina Providência, no bairro Trindade. A primeira pessoa a receber o imunizante foi a Irmã Olga Maria Brach, de 100 anos.

Idosa de 100 anos foi a primeira a receber vacina bivalente em Florianópolis

Demais grupos

A prefeitura informou que para avançar e informar as datas para os outros grupos previstos aguarda definições do Ministério da Saúde, como o envio de novas doses. Também vão receber a bivalente:

maiores de 70 anos de idade;

pessoas com 60 a 69 anos;

imunocomprometidos;

gestantes e puérperas;

trabalhadores da saúde;

pessoas com deficiência permanente;

população privada de liberdade;

adolescentes cumprindo medida socioeducativa;

funcionários do sistema prisional.

Esquema vacinal

A ideia é dar a bivalente para quem já tem pelo menos duas doses, ou seja, quem só tomou uma dose até agora, vai ter que tomar ainda a segunda dose da primeira versão da vacina para estar apto a tomar a bivalente.

Abaixo, confira o esquema vacinal recomendado:

Plano nacional de vacinação contra Covid-19 2023

