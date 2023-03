Florianópolis lança protocolo similar ao aplicado no caso Daniel Alves para combater violência sexual; entenda

Município vai conferir papel de destaque aos funcionários de casas noturnas, que serão capacitados prevenir, identificar e ajudar vítimas de casos de violências. Protocolo é criado em Florianópolis

Prefeitura de Florianópolis/Divulgação

Florianópolis lança nesta quarta-feira (8), Dia Internacional das Mulheres, o protocolo “Não se Cale”. A iniciativa é inspirada no programa aplicado no caso do jogador Daniel Alves em Barcelona, na Espanha, e busca combater violências sexuais e agressões contra mulheres dentro de casas noturnas, bares e boates da cidade.

Com o protocolo, o município vai conferir papel de destaque aos funcionários dos estabelecimentos, que serão capacitados para prevenir, identificar e ajudar vítimas de casos de violência. A adesão é opcional, e os locais que aderirem receberão um selo.

Previsto para ser assinado nesta manhã no prédio da prefeitura, o protocolo tem ênfase em três pilares: prevenir, identificar e agir. Conforme a administração, a iniciativa também quer evitar a revitimização das mulheres (assista abaixo).

Protocolo similar ao aplicado no caso Daniel Alves para combater violência sexual

Implantado em Barcelona e outras cidades espanholas desde 2018, o “No Callem”, promove o treinamento dos trabalhadores para lidar com situações de violência com foco na vítima (veja os detalhes do caso de Daniel Alves mais abaixo).

De acordo com Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), entre 2021 e 2022 foram registrados mais de 9,2 mil casos de estupro em Santa Catarina. Cerca de 6% desse percentual ocorreram em Florianópolis.

Relato de estupro em Barcelona

A Justiça espanhola determinou a prisão preventiva e sem fiança do jogador brasileiro Daniel Alves em 20 de janeiro por conta de um processo que o acusa de ter estuprado uma mulher em uma boate de Barcelona. A mulher afirma que o caso ocorreu em 30 de dezembro.

Segundo os jornais espanhóis, a casa noturna onde a violência ocorreu teria seguido à risca o protocolo, auxiliando a mulher após o caso. Imagens do local também foram usadas no processo que está em segredo.

A identidade da denunciante não foi revelada. O que se sabe sobre ela é que tem 23 anos e foi para a boate com amigas.

