Florianópolis registra mais de 2,9 mil raios em 2 horas de temporal; FOTOS e VÍDEO

Risco de ocorrências relacionadas a tempestades, conforme a Defesa Civil, segue até final do dia na região. Raio registrado na região continental de Florianópolis

Ao todo, 2.954 raios foram registrados em Florianópolis entre as 15h e 17h desta sexta-feira (3), segundo a Defesa Civil de Santa Catarina. O risco de ocorrências relacionadas a temporais, conforme o órgão, segue até final do dia na região (veja mais abaixo).

Desses raios, 641 foram considerados nuvem-solo, fenômeno com descarga elétrica e que costuma causar estragos ao tocar a atmosfera.

Os 2.313 registros restantes são chamados de nuvem-nuvem, responsáveis pelos famosos “clarões” no céu, que não chegam a tocar o solo.

Meteorologista do órgão Murilo Fretta explica que os números são considerados acima do normal para o curto período de tempo. Não é possível afirmar ainda, porém, que os dados são históricos.

Raio em Florianópolis

Durante essas duas horas, choveu cerca de 16,2 milímetros, de acordo com a Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições do tempo no estado. Na Capital, no entanto, não houve registros de ocorrências causadas pelo temporal até as 18h.

Raios registrados no bairro Capoeiras, em Florianópolis

Outros registros

Em São José, na Grande Florianópolis, 34.329 das 129.069 unidades consumidoras estavam sem energia elétrica por volta das 16h35.

À reportagem, as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) informaram que os transtornos foram causados pelas descargas elétricas e quedas de vegetação sobre as redes de distribuição.

A empresa escreveu que equipes estão em campo para restabelecer o serviço.

Previsão

Grande Florianópolis e partes do Litoral Sul, Vale do Itajaí e Serra catarinense têm risco de ocorrências relacionadas a temporais até as 23h50 desta sexta-feira, de acordo com a Defesa Civil.

Ao longo do sábado (4), a atuação de uma frente fria deve manter o tempo instável no estado. O sistema se desloca, aos poucos, em direção ao oceano.

Entre a tarde e a noite, segundo a Defesa Civil, há condições para temporais isolados, “com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo”, principalmente entre o litoral, Vale do Itajaí e Serra catarinense.

