Florianópolis registra mais de 7,9 mil casos de diarreia, mas epidemia tem tendência de queda, diz prefeitura

Capital catarinense enfrenta situação epidêmica da doença desde 6 de janeiro. Diminuição de aglomerações foi fator importante para redução no número de casos, diz município. UPA Norte em Florianópolis, que registrou o maior número de atendimentos de casos de diarreia

Juan Todescatt/NSC TV

Florianópolis segue com surto de diarreia, e registrou mais de 7,9 mil pacientes desde 6 de janeiro, quando a doença atingiu o patamar de epidemia. A Secretaria Municipal de Saúde, porém, afirmou que a tendência é de queda no número de casos.

A gerente de Vigilância Epidemiológica da Capital, Ana Cristina Vidor, afirmou que a quantidade de novos pacientes caiu pela metade nas últimas semanas.

Em sete dias, foram 542 casos atendidos até domingo (26), metade dos registrados na semana anterior.

Porém, para deixar o cenário de epidemia, Florianópolis precisa atingir números menores que o limite aceitável para transmissão da doença em um período específico. A contagem é feita por semana epidemiológica com base em uma série histórica.

O QUE SE SABE sobre o surto de diarreia em Florianópolis

Em uma situação normal, em outro ano, o número de casos para a semana equivalente àquela que terminou no domingo seria de 312, valor menor do que 542.

Conforme a secretaria, se mantida a tendência de queda de novos pacientes até o próximo domingo (5), a cidade teria 271 casos e estaria abaixo do valor 312.

“Se mantivermos a tendência nesta semana, saímos da epidemia ao final dela. Nós estamos na semana epidemiológica 9. No cenário normal, esperaríamos 282 novos atendimentos até o próximo domingo. Este é o nosso limite para deixarmos a epidemia”, afirmou Vidor.

O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Alexandre Naime, explicou que os números que determinam o cenário considerado “aceitável” dependem da avaliação epidemiológica local e variam entre as cidades por conta do tamanho e características da população.

Por isso, sair da epidemia não depende apenas da queda de casos, que já é registrada há um mês na capital catarinense.

Norovírus

O agente causador foi identificado como o norovírus, encontrado em mais da 60% das amostras coletadas para exames. Trata-se de um microrganismo considerado pela comunidade científica como o principal causador de epidemias de doenças diarreicas agudas, que é um quadro clínico que envolve, em geral, diarreia, dor abdominal, vômito, mal-estar e desidratação por até cinco dias.

Segundo Naime, esse vírus tem duas formas principais de transmissão: por meio de água ou alimentos contaminados pela água, e de pessoa para pessoa, por meio da saliva, espirro, contato direto ou secreções.

De acordo com Vidor, ele é um agente causador ligado a aglomerações, e a capital teve muitas durante o período de alta transmissão de diarreia — que ocorreu após o feriado de Réveillon.

“No começo de janeiro, a gente tem uma população muito maior em Florianópolis. Se eu tenho mais pessoas, eu tenho mais pessoas expostas. Então, a probabilidade de ter mais pessoas doentes é maior”, disse a gerente.

Ela citou também o calor excessivo e a dificuldade de armazenamento dos alimentos como fatores que podem ter contribuído para o pico de casos e a gravidade da epidemia em Florianópolis.

A queda do número de atendimentos de diarreia tem ligação direta com a mudança desse cenário nas últimas semanas, ainda de acordo com a gerente.

Ela aponta a diminuição das aglomerações e da circulação de muitas pessoas por muitos locais como fatos importantes para a redução dos números da epidemia.

Como se prevenir?

A Vigilância Epidemiológica de Florianópolis divulgou orientações para prevenção à diarreia. Confira abaixo:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou solução antisséptica;

Beber água tratada e de fonte segura;

Avaliar se os alimentos foram bem preparados;

Evitar o consumo de alimentos de vendedores ambulantes não credenciados e frutas/verduras com as cascas danificadas;

Conferir se os alimentos estão bem embalados e com as informações de produção e data de validade;

Evitar o consumo de preparações culinárias com ovo cru;

Não se banhar em praias consideradas impróprias para banho e locais perto de saídas de rios e córregos;

Não consumir água do mar;

Evitar levar animais à praia.

