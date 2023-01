Floripa Eco Summer Festival 2023 divulga horários dos shows; confira

Cantora internacional Erykah Badu tem apresentação prevista para às 19h30. Cantora Erykah Badu é uma das atrações

Divulgação/Rafael Strabelli

O Floripa Eco Summer Festival, que traz shows, arte e sustentabilidade, divulgou os horários das atrações musicais. Serão três palcos com apresentações até a madrugada.

O festival ocorre neste sábado (28) a partir das 12h no Hard Rock Live, em São José. Os ingressos custam a partir de R$ 180 e podem ser comprados via internet.

Confira abaixo os horários dos shows por palco:

“Twins Stages”:

14h30 – Jovem Dionisio

16h – Maria Rita

17h15 – Maneva

18h30 – Lagum

19h30 – Erykah Badu

21h15 – Marcelo Falcão

22h30 – Jorge Ben Jor

0h15 – Baco Exu do Blues

01h30 – L7nnon

“Indoor Stage”:

14h – Negra Li & Mac Julia + Drika Barbosa

15h15 – 3030 & Jade Baraldo

17h15 – Eme

18h15 – Luau Raimundos

19h30 – Gabriel O Pensador

20h45 – Dazaranha

22h30 – Oriente & Charlie Brown Jr.

0h15 – Bruno Be

1h15 – Lari Gaddoti

2h – Rooftime Live

3h – Kvsh & Friends

“Bosque 55 Stage”:

12h – Muvuka

13h15 – Dandara Manoela

15h – Cores de Aide

16h45 – Zaka

17h45 – Moka

19h15 – Glazer & Nega Amanda + Yasmin

20h15 – Flavia Mertini e Koke

21h45 – DJ Negralha

23h45 – Kramer e Pedro Melo

Ufficio Stampa