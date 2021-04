FNOPI: nessuna “auto blu” per la presidente. Altra notizia fake verso la Federazione degli Infermieri.

In merito alle dichiarazioni apparse su alcuni siti infermieristici che fanno capo a uno stesso editore, mirate contro i vertici della Federazione, la supposizione di una presunta spesa di 42mila euro per l’auto destinata alla presidente FNOPI si rivela come una ennesima notizia fake.

Continuano gli attacchi strumentali ad opera di un quotidiano sanitario gestito nei fatti da un gruppo di presidenti di Ordini delle Professioni Infermieristiche ostili all’attuale Comitato Centrale della Federazione. Sono già diverse le notizie false messe in giro per indebolire la figura della Presidente Barbara Mangiavacavalli.

Gli stessi presidenti OPI, che preferiamo non citare per quieto vivere, non sono riusciti a creare una cordata valida per sfidare Mangiacavalli alle ultime elezioni Fnopi ed ora stanno cercando di creare dissidio attraverso l’utilizzo non corretto dei mass media di loro proprietà. Povera gente che non ha nemmeno il coraggio di firmarsi e che utilizza profili fake anche sui social per buttare fango su chi dirige la Federazione.

I 42mila euro sono infatti riferiti alla capienza (che nei bilanci non significa spesa effettuata, ma spesa massima effettuabile) per un periodo di 30 mesi, per un contratto di leasing a lungo termine cioè.

Come pubblicato nell’elenco contratti 2018, infatti, il servizio è stato affidato a una società di servizio di noleggio a lungo termine ed è della durata di 30 mesi con possibilità di disdetta anticipata.

Il suo valore mensile è di 899,00 euro oltre IVA. Valore complessivo quindi 26.970,00 euro oltre IVA e durata del contratto 30 mesi dall’attivazione avvenuta a dicembre 2018 fino a giugno 2021.

La relativa delibera è la n. 133/2018 “Noleggio autovettura ad uso Presidente FNOPI fino a massimo di spesa pari ad euro 42.000,00”, pubblicata nell’elenco Delibere primo semestre 2018.

Quindi nessuna “auto blu” per la presidente, ma una macchina guidata autonomamente per effettuare gli spostamenti per la rappresentanza istituzionale in tutte le Regioni, già in dotazione al vertice FNOPI da oltre dieci anni.

Una modalità comunicativa quindi inesatta e fuorviante che si aggiunge alle precedenti. La FNOPI non “minaccia”, come accusato, ma in quanto ente pubblico agisce quando ne ricorrono le condizioni per la tutela della trasparenza e della verità.