Fnopi. Prima assemblea presidenti Commissioni Albo Infermieri e Infermieri Pediatrici.

Prima Assemblea dei Presidenti delle Commissioni Albo infermieri (CAI) e delle Commissioni di Albo degli Infermieri pediatrici (CAIP) con un’ampia partecipazione (98 su 123).

I componenti delle Commissioni di Albo nazionali CAI e CAIP si sono riuniti in presenza nei locali della Federazione Nazionale e i presidenti provinciali in modalità on line attraverso una piattaforma messa a disposizione dalla stessa Fnopi.

La volontà di voler incontrare i Presidenti è nata in seno alle riunioni che si sono succedute in questi primi 100 gg, delle commissioni CAI e CAIP nazionali con lo scopo di rendere evidente l’impegno attuale e futuro delle Commissioni di Albo definendone lo sviluppo delle azioni ordinistiche e le linee di sviluppo nel segno della Relazione programmatica 2021/2024 presentata dalla Presidente Nazionale Barbara Mangiacavalli nel Consiglio Nazionale dell’ 8 maggio 2021 e proporre riflessioni ed ipotesi di lavoro.

Come è noto la Legge 3/2018 ha istituito gli Ordini delle Professioni Sanitarie, ne ha innovato e definito il ruolo oltre a modificarne l’assetto organizzativo, rispetto a quanto previsto dal previgente DLCPS 233/46, in particolare ha istituito come organi dell’Ordine, le Commissioni di albo d’Albo infermieri (CAI) e Infermieri pediatrici (CAIP).

La legge 3/2018 al Capo III “delle federazioni nazionali” all’articolo 7 comma 17 “il presidente puo’ inoltre convocare e presiedere l’assemblea dei presidenti di albo…”

Inoltre nel corso delle riunioni si è identificata la necessità di rendere operativi gli organi, per le funzioni già chiaramente espresse dalla Legge 3/2018, affinché l’azione politica professionale dell’Ordine possa esplicarsi al meglio e con la massima incisività ed efficacia, si è anche percepita la necessità di rispondere alle aspettative legittimamente nate nei colleghi che si sono resi disponibili per un servizio alla professione.

Gli infermieri pediatrici in Italia sono 10.082 a gennaio 2021 (dati Fnopi) e le Commissioni di Albo pediatrici istituite sul territorio nazionale sono 21, mentre per ogni OPI è stata costituita la corrispondente commissione provinciale Albo Infermieri.

I lavori si sono svolti con la presentazione della Relazione programmatica della Presidente Nazionale Barbara Mangiacavalli, “che ringraziamo per la sua presenza ma soprattutto per l’esposizione chiara ed aggiornata dei programmi futuri, e alla quale le Commissioni faranno riferimento nei lavori e negli impegni futuri in un’ottica di collaborazione e di unitarietà con gli Organi istituzionali nazionali”, dichiarano i presidenti delle Commissioni d’albo nazionale degli infermieri e degli infermieri pediatrici, Franco Vallicella e Laura Barbotto.

Il clima positivo e propositivo nel quale si sono svoti i lavori ha creato un percepito di massimo impegno, collaborazione e volontà di lavorare in futuro tra e con gli organismi provinciali, collegati in videoconferenza, che fa ben sperare in futuri risultati, considerato anche il contesto complesso degli ultimi 15 mesi.

Sottolineata anche l’importanza e la valorizzazione che deve trovare l’assistenza ai bambini e agli adolescenti in qualsiasi contesto (famiglia, scuola, strutture sanitarie e/o sociali) si trovino.

Il loro benessere potrà trovare un miglioramento non solo nella lettura della qualità di vita ma anche nelle scelte politiche e negli interventi destinati all’infanzia e all’adolescenza trasformando così soggetti tutelati in soggetti con pieno diritto di cittadinanza.

Per quanto riguarda la relazione programmatica, si è messo in evidenza come l’obiettivo “adeguamento del fabbisogno” sia un obiettivo strategico ed imprescindibile per la realizzazione degli altri e su questo le commissioni, insieme ai consigli direttivi, il comitato centrale sono tutti chiamati a lavorare per affrontare la sfida della nuova riprogettazione del SSN attraverso lo strumento del PNRR.