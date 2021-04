FNOPI: tolleranza zero su attacchi pretestuosi, sì a dialogo costruttivo. Massimo impegno su tutela e rafforzamento della professione.

Fnopi annuncia tolleranza zero verso gli attacchi degli ultimi giorni eseguiti a mezzo stampa. Ecco il comunicato ufficiale.

“In merito alle affermazioni circa “guadagni d’oro” che verrebbero corrisposti al portavoce della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (10 mila euro al mese), Tonino Aceti, la FNOPI smentisce categoricamente tale notizia.

Al portavoce – come è verificabile nell’area “amministrazione trasparente” della Federazione dalla relativa delibera regolarmente pubblicata e basata sui presupposti descritti dalla legge 150/2000 per quel che attiene la figura del portavoce, è corrisposta una cifra annuale lorda pari a 90mila euro, in linea con quella percepita da figure analoghe di altri Enti, che diventa al netto delle tasse versate allo Stato pari a circa 52mila euro e quindi inferiore a quanto mendacemente dichiarato.

E questo a fronte di un’attività di comunicazione, dialogo e interlocuzione istituzionale costante, che ha dato finora ben più di un risultato.

“Non può essere dimenticato – afferma il Comitato centrale della Federazione – come il ruolo e le funzioni del portavoce all’interno della struttura organizzativa della Federazione, siano stati presentati all’intero Consiglio Nazionale e da questo condivisi e apprezzati, attraverso la Relazione programmatica della Presidente e del Comitato Centrale per il 2019. Allo stesso modo e nella stessa riunione del 15 dicembre 2018 – aggiunge – tutti i presidenti degli OPI grazie all’approvazione all’unanimità del bilancio di previsione 2019, analiticamente presentato in tutti i suoi dettagli dal tesoriere della FNOPI, e a tutt’oggi regolarmente pubblicato nella relativa sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del sito web istituzionale della Federazione, hanno verificato e approvato l’impegno economico relativo proprio alla figura del portavoce”.

Con successiva delibera infine n. 224/18 il Comitato Centrale ha regolarmente conferito l’incarico di Portavoce a Tonino Aceti, confermando così la totale trasparenza del proprio operato. Il compenso poi è erogato sulla base di un contratto co.co.co a termine, con regolare busta paga e sono altrettanto regolarmente versati, come detto, gli oneri dovuti allo Stato.

La Fnopi e i componenti del nuovo Comitato centrale, eletto recentemente, è stata sottoposta finora a attacchi pretestuosi e strumentali, anche attraverso notizie che con la professione infermieristica non hanno nulla a che fare e che comunque sono superate e chiarite nei fatti e nelle dinamiche.

Per questo la Federazione intende evitare ulteriori danni di immagine a singoli e alla professione rispetto ad affermazioni di soggetti che, incapaci di instaurare un dialogo costruttivo, non condividono probabilmente per questioni personali, le azioni politiche e le scelte conseguenti.

A questo punto quindi, proprio per la tutela della professione infermieristica, considerando anche la presa di posizione di altri soggetti istituzionali, la FNOPI intende intraprendere la strada della difesa giudiziale e della tutela professionale e deontologica non solo del singolo, affiancando il portavoce nella azione legale che promuoverà per essere stato accusato ingiustamente, ma della comunità infermieristica nel suo insieme, per quella parte di essa che con certi atteggiamenti non ha davvero nulla a che fare.

Inoltre, data la natura e gli strumenti utilizzati per l’attacco diretto, la querela verrà inoltrata all’ordine dei giornalisti competente per territorio, all’ordine nazionale dei giornalisti e alla sezione stampa del Tribunale competente anch’esso per territorio in quanto in conflitto con il ”Testo unico dei doveri del giornalista” in vigore dal 1° gennaio 2021 in cui si specifica che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo (dei giornalisti, n.d.r.) inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”, Obbligo evidentemente disatteso in questo caso”.

Leggi anche: