Foca é encontrada encalhada em Paraty; veja vídeo

Animal foi resgatado na manhã deste sábado na Praia do Meio. Mamífero é da espécie caranguejeira, com pouco mais de um metro. Foca é encontrada encalhada na areia de praia em Paraty

Uma foca foi encontrada encalhada na manhã deste sábado (11) em Paraty (RJ). O animal é da espécie caranguejeira, com pouco mais de um metro.

Segundo o Projeto de Monitoramento de Praias Bacia de Santos (PMP-BS), o mamífero foi visto na sexta-feira (10) nadando na Praia do Meio. Equipes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e do PMP-BS permaneceram no local até anoitecer para fazer o monitoramento do animal.

Na manhã deste sábado, por volta de 5h, a foca foi encontrada encalhada na beira da praia. A área foi isolada para evitar a passagem de pessoas.

Foca é resgatada após encalhar em Paraty

Divulgação/Petrobras/Econservation

Uma equipe de veterinários foi para o local para fazer o resgate do animal. Durante o momento do desencalhe, uma avaliação externa apontou que o mamífero estava magro e tinha parasitas em todo o corpo.

Após o resgate, a foca foi encaminhada ao Centro de Reabilitação e Despetrolização (CRD). Ela vai receber tratamento veterinário até ser considerada apta para o retorno ao habitat natural.

De acordo com o centro de reabilitação, o comportamento do animal é considerado atípico para a espécie, pois ele geralmente migra apenas no período de inverno, o que torna incomum encalhes no verão.

Além do PMP-BS, o resgate mobilizou moradores e diversos órgãos, como o Econservation e do Laboratório de Mamíferos Aquáticos (MAQUA) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Guarda-vidas do 26º Grupamento de Bombeiros Militar de Paraty e policiais militares ambientais.

Foca é resgatada após encalhar na Praia do Meio, em Paraty

Divulgação/Petrobras/Econservation

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Rienzo