Focaccia d’estate, super soffice e leggera: da condire e portare in spiaggia. Ideale per un picnic oppure per una serata fresca in giardino o in terrazzo questa focaccia è tutta gustare con tanti tipi di farcitura. Una cosa importante è farla alle 10 del mattino circa per poi gustarla a cena oppure preparala la sera per poi gustarla la mattina in spiaggia.

Ingredienti della focaccia d’estate ( per una teglia da 32 cm)

600g Farina 0 (oppure 00 o metà e metà)

420g Acqua tiepida

15 g Sale

5 g Lievito di birra fresco

Olio di oliva

Sale grosso

Origano secco

Preparazione della nostra focaccia

La prima cosa da fare sarà quella di sciogliere nell’acqua il pezzettino da 5 grammi di lievito. Prendiamo e o con le mani o con un cucchiaino facciamo sciogliere rendendo torbida la nostra acqua. A questo punto uniamo la farina e mescoliamo fino ad incorporarla tutta con un cucchiaio. Una volta che il lievito sarà stato assorbito dalla farina aggiungiamo il sale e mescoliamo ancora.

Una volta creato il nostro impasto grezzo facciamolo riposare 5 minuti e poi lavoriamolo qualche altro istante ( questa operazione sarà fondamentale per non riscaldare già il nostro impasto.

Diciamo che la regola secondo la quale bisogna toccarlo il meno possibile è d’oro). Una volta pronto ( il nostro panetto sarà liscio e omogeneo) facciamolo lievitare per 5 ore al caldo ( mettiamo il nostro impasto in un luogo caldo a casa oppure mettiamolo in forno spento con la luce accesa).

A questo punto prendiamo una teglia e aggiungiamo dell’olio ( la quantità deve essere generosa) ricopriamo tutta la teglia stessa creando una patina ( sporchiamoci quindi le dita, anche se lo potete fare anche con un pennello). Versiamo quindi l’impasto e . Una e facciamolo lievitare per altri 30 o 40 minuti. Quando è lievitato, con le mani bagnate fare le fossette con i polpastrelli. Cospargere con sale grosso e origano secco. Cuocere in forno caldo a 250 °C e ventilato per 20/25 minuti circa.Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

focaccia focaccia farcita focaccia farcita fette di focaccia navigate_before navigate_next

L’articolo Focaccia d’estate, super soffice e leggera: da condire e portare in spiaggia proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.