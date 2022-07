Focaccia di pasta Brisè con i pomodorini, meglio della pizza del sabato sera. Subito pronta

Ingredienti per la focaccia di pasta brisè e pomodorini

2 rotoli di Pasta Briseè

Per il ripieno della nostra focaccia

20 pomodorini di Pachino

200 g di basilico

100ml di olio d’oliva extravergine

4 cucchiai di parmigiano

1 cucchiaio di pinoli o nocciole

pangrattato

sale

Preparazione

La prima cosa da fare sarà quella di lavare i pomodorini: a questo punto tagliateli a metà e mettiamo da parte. A questo punto prepariamo il pesto alla genovese: prendiamo quindi 200 grammi di basilico, 120 di oli, 50 gr di pinoli, sale, parmigiano grattugiato. Frullate tutto in un mixer. Certo, se proprio siete molto pigri, allora potrete tranquillamente prendere un vasetto di pesto già confezionato.

A questo punto, preparato il pesto e tagliati i pomodorini, stendete la pasta briseè in una teglia con tutta la carta forno. Spalmante il pesto in maniera omogenea su tutta la superficie. A questo punto aggiungete anche i pomodorini e aggiungete del pangrattato.

Prendete l’altro foglio di pasta brisè e cominciate a tagliare delle strisce. Queste ultime cominciate a stenderle su tutta la vostra focaccia con i pomodorini. Incrociatele e date vita ad una vera e propria crostata. Cuocete in forno a 180°C per 30 minuti.

Un’alternativa al pesto di basilico, può essere quello di rucola: darà una spinta in più alla vostra crostata. Il gusto amarognolo potrebbe dare un tocco diverso. Se ti è piaciuta continua a leggere le ricette per le pizze

Se volete preparare voi la pasta Brisè

200g di farina bianca “00”

100g di burro

2 cucchiai d’acqua

sale

Prendete il burro e fatelo a pezzi ( deve essere freddo). Setacciate ora la farina per non avere grumetti. Fate una fontana ( la classica) e mettete il burro al centro, poi il sale e l’acqua “freddissima”.

Impastate bene il tutto rapidamente ( in maniera tale il caldo delle mani non riscaldi troppo gli ingredienti). Ottenete un composto omogeneo e liscio. Poi mettete in una pellicola il tutto per almeno un’ora.

L’articolo Focaccia di pasta Brisè con i pomodorini, meglio della pizza del sabato sera. Subito pronta proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.