Focaccia di pasta sfoglia ai fiori di zucca: pronta in 5 minuti. Ideale come antipasto o una cena leggera Una deliziosa torta salata estiva, friabile e gustosissima, un’idea golosa diversa dai soliti abbinamenti per conquistare anche i palati più esigenti: torta salata ai fiori di zucca, con speck croccante e Brie.

E’ ottima sia calda che a temperatura ambiente, perfetta come piatto unico, come antipasto, o da servire per un aperitivo, un ottimo salvacena per ospiti improvvisi.

Una ricetta furba e velocissima, di sicuro successo, che si prepara in pochi semplici passaggi: realizzata con un disco di pasta sfoglia farcito con brie, fiori di zucca e speck; solo in estate potete trovare i fiori di zucca più saporiti: il dolce e delicato sapore dei fiori di zucca si abbina perfettamente al gusto deciso dello speck ed a quello aromatico ed acidulo del Brie.

Questa torta rustica vi sorprenderà, vediamo come prepararla.

Focaccia di pasta sfoglia ai fiori di zucca

Ingredienti

un rotolo di pasta sfoglia rettangolare

12 fiori di zucca

200 g di Brie

6 fette di speck

sale e pepe

un cucchiaio di parmigiano, grattugiato

Procedimento

Pulite i fiori di zucca eliminando il pistillo ed il gambo, sciacquateli ed asciugateli delicatamente. Stendete il rotolo di pasta sfoglia in una teglia rivestita con carta forno, e bucherellatela; disponete in maniera omogenea il brie a fettine, le fettine di speck ed i fiori di zucca;

distribuite alcuni cubetti di brie, cospargete con il parmigiano, salate e pepate a piacere.

Cuocete in forno già caldo a 180° per 25-30 minuti, fino a che la torta salata sarà cotta e croccante; sfornate e fate intiepidire prima di servirla tagliata a pezzi.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Focaccia di pasta sfoglia ai fiori di zucca: pronta in 5 minuti. Ideale come antipasto o una cena leggera proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.