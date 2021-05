focaccia-furbissima-con-pane-avanzato:-buonissima-facile-e-super-veloce-con-solo-2-ingredienti.-ecco-la-ricetta-magica

Focaccia salvacena con pane avanzato: pronto con due ingredienti e super veloce. Ecco la ricetta magica . Una focaccia buonissima, facilissima da fare e davvero con pochi ingredienti. E se vogliamo possiamo anche dire che è una di quelle ricette “smaltisci avanzi”. In questo caso il pane: sarà sicuramente capitato a noi tutti di avere una certa quantità di pane a casa. Quel pane duro, ormai vecchio che non usiamo da qualche giorno.

Una volta con quel pane, aggiungendo qualche uovo, un po’ di carne si tiravano su delle favolose polpette. Un’abitudine tutt’ora viva: una tradizione che si è mantenute nel tempo. Facile, “povera” e veloce. Ma con il pane raffermo possono succedere tante altre cose. Per esempio una pizza. In Puglia, una fantastica regione con una tradizione gastronomica importante, con il pane avanzato ci fanno delle pizze favolose. E andiamo a vedere come si fanno.

Focaccia salvacena, Ingredienti ( le quantità non servono)

Pane raffermo

pomodoro ( anche crudo va bene)

fior di latte ( o mozzarella)

olio

sale

basilico

Preparazione

Per prima cosa prendiamo il pane e facciamolo in tanti pezzi. Non importa se piccoli o grossi. Li bagnamo lasciandoli per qualche secondo in ammollo. Non dovranno starci tanto tempo, quindi occhio.

Passato qualche secondo strizzate il pane. Inseriamolo in una teglia ( cosparsa di olio precedentemente) e facciamo in modo che non ci siano “vuoti” ( il pane dovrà essere un vero e proprio impasto) Condiamo con pomodoro e dell’olio ( decidete voi la quantità).

Mettetela in forno preriscaldato a 200 gradi ventilato per 10 minuti. Passati 6 o 7 minuti toglietela e aggiungete la mozzarella. Dopo qualche minuti, quando i bordi saranno abbronzati e la mozzarella sciolta, estraetela e buon appetito. In questo caso abbiamo usato la mozzarella, ma essendo una vera e propria pizza potete condirlo come volete.