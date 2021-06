Focaccia Ripiena alla Parmigiana

La Focaccia Ripiena alla Parmigiana è una ricetta sfiziosa e facile da realizzare, perfetta per il pranzo o la cena del periodo estivo. La parmigiana di melanzane è uno dei miei piatti preferiti dell’estate e quando ne ho l’occasione la preparo sempre. Perché non “rubare” i suoi ingredienti e realizzare una focaccia ripiena? Il risultato è una vera delizia, chi l’assaggerà ne rimarrà conquistato!

Gli ingredienti che occorrono per l’impasto sono pochi e semplici. Bastano farina, acqua, lievito e un po’ d’olio d’oliva e in pochi gesti prepareremo una focaccia soffice e profumata! Ma la vera “magia” di questa focaccia sta nel suo irresistibile ripieno: melanzane fritte, salsa di pomodoro e tanta mozzarella.

In questa ricetta vi spiegherò dettagliatamente come friggere al meglio le melanzane. Anche se questa può sembrare un’operazione semplice e immediata, in realtà richiede delle piccole accortezze: le melanzane vanno prima fatte “spurgare” ed una volta fritte devono essere asciugate per bene per eliminare tutto l’olio in eccesso. Con questi piccoli accorgimenti realizzeremo delle melanzane fritte perfette per la focaccia!

Mi rendo conto però che alcuni non amano le fritture. Bisogna quindi rinunciare alla focaccia? Assolutamente no! Basterà grigliare le melanzane e poi procedere come spiegato nella ricetta… il risultato sarà comunque buonissimo!

Fatemi sapere nei commenti se proverete questa focaccia parmigiana e cosa ne pensate, ma sono sicuro vi piacerà davvero tanto!

