Focaccia veloce tricolore. Ricetta facile di Benedetta.

I Mondiali e gli Europei di calcio sono sempre una ricorrenza speciale per riunirsi in famiglia o con gli amici e condividere gioie e dolori del tifo ma anche buon cibo! In queste occasioni, quel che ci vuole è una ricetta semplice, pratica e veloce: un piatto che si possa gustare davanti alla tv, magari anche stravaccati sul divano… e cosa c’è di meglio allora di una bella pizza o focaccia farcita? La mia Focaccia Tricolore è pensata proprio per queste occasioni e si prepara in un battibaleno!

Quel che ci occorre è innanzitutto un rotolo rettangolare di pasta per pizza o focaccia pronta, che condiremo con olio e sale e faremo cuocere in forno. Una volta cotta la farciremo in modo da ricreare, col colore degli ingredienti, la bandiera italiana. Io ho scelto di realizzare una farcitura molto ricca, mettendo due farciture a striscia: stracchino e rucola per la verde, pesto e burrata per quella centrale bianca e infine prosciutto crudo e pomodori per quella rossa. Naturalmente largo spazio alla fantasia e ai gusti di ciascuno: scegliamo gli ingredienti verdi, bianchi e rossi che più preferiamo!

Se abbiamo un po’ di tempo prima che cominci la partita, possiamo anche scegliere di preparare noi una focaccia, con un impasto base semplice e gustoso come questo. Dopo averla farcita, possiamo condire la nostra Focaccia Tricolore a piacere con olio, sale, origano e basilico.

Questa focaccia veloce è perfetta da tagliare a tranci e gustare insieme agli amici o ai familiari non solo mentre tifiamo gli Azzurri, ma anche come aperitivo estivo o come piatto unico per cenette veloci. Mi raccomando: provatela anche voi e fatemi sapere nei commenti se e come l’avete personalizzata!

