Focado em sustentabilidade, South Summit começa nesta quarta em Porto Alegre

Evento de inovação ocorre no Cais Mauá, até sexta-feira (31). Programação começa às 9h e vai até às 19h. Edição de 2022 do South Summit em Porto Alegre

Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A edição de 2023 do South Summit Brasil começa nesta quarta-feira (29), no Cais Mauá, em Porto Alegre, e terá como foco a sustentabilidade. Até sexta-feira (31), diversos palestrantes debaterão temas inovadores reforçando práticas ambientais e sociais.

O South Summit tem como objetivo fomentar conexões entre startups, empresas e fundos de investimento globais para gerar negócios e conexões. No Brasil, o evento tem correalização do governo do RS, com sede em Porto Alegre até 2027.

“Quem for ao evento verá uma mobilização muito grande de vários setores da sociedade gaúcha para fortalecer a cultura da inovação no Rio Grande do Sul. A inovação toca a vida das pessoas e tem um poder enorme de transformação”, diz o governador Eduardo Leite (PSDB).

Além de ações de gestão de resíduos e carbono que serão realizadas no evento, o South Summit também vai contar com diversas ações sociais e programas de capacitação para cerca de dois mil jovens em situação de vulnerabilidade social, antes, durante e após o evento.

Estão previstos workshops de tecnologia e inovação, oficinas de grafite e trabalhos com estudantes do ensino médio sobre soluções para problemas reais.

“O capital humano é o principal ativo para o desenvolvimento social e econômico do estado. E a inclusão, assim como a igualdade de oportunidades, são fundamentais nesse contexto”, reforça o vice-governador Gabriel Souza (MDB), que lidera a participação do RS como correalizador do evento, por meio do Gabinete de Projetos Especiais.

Além disso, o evento proíbe o uso de plástico ou papel, os expositores não podem distribuir cartões de visita, panfletos ou brindes não recicláveis, os cordões de crachá são ecológicos, as credenciais são feitas com papel semente e as garrafas de água distribuídas são de plástico verde, sem copos descartáveis.

A primeira edição ocorreu em maio de 2022 e reuniu mais de 500 palestrantes nacionais e internacionais e mais de 20 mil pessoas presentes.

A programação completa do evento pode ser conferida no site.

