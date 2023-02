Foco da comissão externa sobre crise Yanomami deve ser preservar direitos dos indígenas e combater garimpo ilegal, diz Rodrigo Pacheco

Presidente do Senado afirmou que a proposta da comissão foi feita pelos representantes de Roraima na casa, que já fizeram afirmações favoráveis ao garimpo em terras indígenas. Criança yanomami de 4 anos internada em hospital de Boa Vista para tratar desnutrição

Sobre os trabalhos da comissão externa criada no Senado para apurar a crise humanitária e sanitária na Terra Indígena Yanomami, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou ao blog que “o foco principal deve ser a preservação dos direitos da população indígena, o cumprimento da lei e o combate ao garimpo ilegal”.

“A comissão externa foi requerida pela bancada de senadores de Roraima, estado palco dos acontecimentos. É natural que dela participem. Mas foi garantida a participação de outros senadores membros.”, afirmou.

Inicialmente, a bancada de Roraima tentou ocupar os três cargos no colegiado. Depois de discordâncias capitaneadas por Humberto Costa (PT-PE), uma das posições ficou com Eliziane Gama (PSD-MA).

Pacheco diz também acreditar que isso não impede que também haja uma frente de ação dedicada a pensar formas de gerar assistência e oportunidades de trabalho lícito para evitar que as pessoas da região “sejam cooptados pelo garimpo ilícito”.

Pró-garimpo e alinhados a Bolsonaro

Os três parlamentares que representam Roraima no Senado já fizeram falas em defesa do garimpo:

Chico Rodrigues (PSB) declarou ter a intenção de desenvolver projeto de lei regulamentando o garimpo em terras indígenas, “incorporando à comunhão nacional esses recursos do subsolo, que são do Brasil”;

Mecias de Jesus (Republicanos) afirmou que “[o] Brasil não pode prescindir de suas riquezas minerais, estejam elas em áreas indígenas ou não”;

Hiran Gonçalves (PP) afirmou que “toda nossa riqueza que nós temos aqui [em Roraima] dentro das nossas reservas (…) não pode ficar guardada a berço esplêndido, ao bel prazer do movimento ambientalista indigenista, que permeia esse tema e que cerceia nosso desenvolvimento”.

Os três também já manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja gestão vem sendo apontada pela atual bancada governista como responsável por agravar a crise indígena.

pappa2200