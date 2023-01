fogo-atinge-terreno-de-posto-de-gasolina-desativado-em-pinheiros

Incêndio foi combatido por quatro equipes dos bombeiros em São Paulo.

Ninguém ficou ferido.

Um incêndio atingiu o terreno de um posto de gasolina desativado na Avenida Deputado Lacerda Franco, em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulox, na tarde desta segunda-feira (17). Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro equipes foram encaminhadas para o local.

O leitor Fernando Richter enviou um vídeo do incêndio pela plataforma colaborativa VC no G1.

O fogo atingia entulho deixado no terreno, que fica na esquina da Lacerda Franco com a Rua Inácio Pereira da Rocha, perto do 14º Distrito Policial (Pinheiros). Segundo os bombeiros, não houve feridos.

Ufficio Stampa