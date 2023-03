‘Foi viver na luz’, lamenta irmã de jovem achada morta 2 meses após ser sequestrada por ex-sogra e atual do ex

Três suspeitos foram presas temporariamente. O corpo foi encontrado na noite de quinta-feira (23). Caso ocorreu em Braço do Norte. Corpo de jovem sequestrada por ex-sogra e pela atual do ex é encontrado em SC

A irmã da jovem que foi sequestrada pela ex-sogra e pela atual do ex-companheiro há dois meses em Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina, lamentou a morte nas redes sociais.

O corpo de Jéssica Elias da Rosa, 23 anos, foi encontrado na noite de quinta-feira (23), em uma área de mata da cidade, segundo a delegada Jucinês Ferreira. Jéssica será velada na tarde desta sexta-feira. Ela deixa dois filhos de 5 e 8 anos.

“Você foi viver na luz, vamos sentir muitas saudades de você. Saibas que isso não é um adeus, mas um até logo”, escreveu Talita Elias.

As duas mulheres suspeitas foram presas temporariamente no sábado (18). Umas delas negou envolvimento. A outra ficou em silêncio. Já o companheiro da ex-sogra, preso nesta quinta, confessou o crime e revelou onde o corpo foi enterrado.

À polícia, o homem também disse que a vítima foi assassinada “muita surra e a finalização de um suposto mata-leão”.

O trio vai responder por sequestro e cárcere privado, associação criminosa, homicídio qualificado, e ocultação de cadáver. O g1 não localizou a defesa dos três.

Sequestro

O sequestro ocorreu em 20 de janeiro, segundo Jucinês, quando Jéssica foi obrigada a entrar em um carro pelos três suspeitos presos e levada até a casa da ex-sogra. Dois dias depois, a jovem encaminhou mensagens e uma foto aos familiares. Foi o último contato feito por ela.

“Encaminhou uma foto extremamente abatida. Olhos inchados, acredita-se que após chorar muito. E ainda supõe-se que ela enviou por orientação das investigadas”, contou.

Na mensagem, Jéssica dizia aos familiares que precisava sair da cidade, pois havia feito algo errado, de acordo com a polícia. “Daí se constrói uma série de artifícios para encobrir as suspeitas”.

“Inclusive nesse mesmo dia, enquanto a vítima estava em poder delas, ambas [as suspeitas] vão até a casa dela e falam com a mãe de Jéssica, procurando por ela. Criam meios para evitar que sejam suspeitas”, explicou.

Motivação

Segundo a delegada, Jéssica tinha um relacionamento conturbado com o ex-namorado, que está preso desde que colocou fogo na casa dela.

“A sogra aparentemente sente rancor por tal situação, vendo Jessica como culpada”, disse.

Apesar de quase ter sido morta pelo ex, Jéssica ainda “nutria sentimentos afetuosos” por ele, afirmou a delegada.

A ex-sogra disse à polícia que Jéssica teria criado um perfil falso nas redes sociais em nome da atual companheira do ex. A intenção era aparentar que a mulher tinha outro relacionamento.

“Ambas as investigadas teriam este acerto de contas com a vítima por tal situação. Esse é o cenário”, informou.

