‘Folia Legal’: Operação Foco e Sefaz autuam 46 veículos de cargas em três dias

Operação contra sonegação fiscal e crimes penais resultou em 260 abordagens. Há postos policiais fixos em Itaperuna, Campos dos Goytacazes, Comendador Levy Gasparian, Itatiaia e Angra dos Reis. Motoristas foram abordados e documentações verificadas durante a Operação Foco no Norte e Noroeste do Rio

Operação Foco/Divulgação

A operação “Folia Legal” realizada em postos policiais fixos em Itaperuna, Campos dos Goytacazes, Comendador Levy Gasparian, Itatiaia e Angra dos Reis flagrou 46 veículos transportando cargas irregulares entre a última quarta-feira (15) e sexta-feira (17).

Ao todo, foram 260 abordagens realizadas por agentes da Força Especial de Controle de Divisas, a Operação Foco, em conjunto com a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz). A subsecretaria Especial de Controle de Divisas do Estado do Rio é comandada pelo Coronel PM Eduardo Vaz Castelano.

A operação buscou intensificar a repressão contra ilícitos penais e administrativos nas divisas do Estado nos dias que antecederam o carnaval.

A iniciativa contou com o apoio da Polícia Militar, através do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Operação Foco contou com o apoio do Batalhão de Ações com Cães, da Polícia Militar

Operação Foco/Divulgação

Foram três dias de operação em pontos estratégicos e nos cinco postos de atuação da Operação Foco, em Nhangapi (Itatiaia); Comendador Levy Gasparian; Mato Verde (Campos dos Goitacazes);Timbó (Itaperuna) e Angra dos Reis.

Uma pessoa foi encaminhada para a delegacia por posse e uso de entorpecentes. Entre as ocorrências fiscais estão apreensão de combustíveis, carregamento de bebidas alcoólicas e de medicamentos. A maioria, em sua parte, com notas fiscais irregulares.

As equipes do BAC atuaram em conjunto com a Coordenadoria de Inteligência da Operação Foco no posto fiscal de Nhangapi. Dois cães farejadores foram empregados na operação.

A ação durante o Carnaval tem o objetivo de impedir que caminhões transportando bebidas alcoólicas entrem de forma ilegal nesse período de carnaval no Estado.

Operação Foco no Posto Timbó, RJ-186

Um caminhão transportando combustível com nota ilegal foi apreendido por agentes da Operação Foco no posto policial Timbó, localizado no limite de Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense.

De acordo com a coordenação regional do Programa, “A nota apresentava divergência do local de entrega e o carro estava fora da rota”.

