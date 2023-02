Folia nas ruas: veja os horários e locais que os bloquinhos de carnaval vão passar pela capital

Blocos festejam durante todo o carnaval com opções para todas as idades e gostos. População poderá acompanhar de forma gratuita. Bloco de Carnaval em Taquaruçu

Prefeitura de Palmas/Divulgação

Entre festa religiosa, shows de sertanejo e tambores, em Palmas também vai acontecer uma das tradicionais formas de celebração do carnaval. Os famosos blocos começaram a agitar os foliões na sexta-feira (17) e se estendem até terça-feira (21).

De acordo com a Fundação Cultural de Palmas (FCP) 15 blocos de carnaval, que foram selecionados para receber um apoio financeiro, vão desfilar em diversas regiões da cidade. A população poderá acompanhar de forma gratuita. Também haverá programação no distrito de Taquaruçu.

Confira a lista com datas e horários dos blocos por toda a capital:

Sábado (18)

Bloco da Fê – 16h (903 Sul)

Bloco na Doida – 16h (903 Sul)

Bloco Brilhosa – 16h (903 Sul)

Bloco Meu Bloco – 16h (903 Sul)

Bloco do Remer 16h (903 Sul)

Bloco Norte Folia – 16h (Palmas Brasil Norte)

Bloco Corujas da Madrugada – 16h (Praça 504 Sul)

Bloco Loucos por Carnaval – 16h (Praia da Graciosa)

Bloco BloQueen – 17h (103 Norte)

Bloco Girassóis – 17h (309 Sul)

Bloco Farofa Altas Horas – 18h (603 Norte)

Bloco Vai Quem Quer – 18h (Setor de chácaras Água Fria)

Domingo (19)

Bloco Cabaça na Ladeira – 15h30 (Taquaruçu)

Bloco Norte Folia – 16h (Palmas Brasil Norte)

Bloco Corujas da Madrugada – 16h (Praça 504 Sul)

Bloco Vai Quem Quer – 16h (Setor de Chácaras Água Fria)

Bloco da Fê – 16h (104 Sul)

Bloco na Doida – 16h (104 Sul)

Bloco Meu Bloco – 16h (104 Sul)

Bloco do Remer – 16h (104 Sul)

Bloco Móia Eu – 17h (103 Norte)

Bloco Girassóis – 17h (309 Sul)

Bloco Girassóis – 17h (Praia da Graciosa)

Bloco Farofa Altas Horas – 18h (603 Norte)

Bloco Brilhosa – 19h (Praia da Graciosa)

Segunda-feira (20)

Bloco Loucos por Carnaval – 16h (Praia da Graciosa)

Bloco Corujas da Madrugada – 16h (Praça 504 Sul)

Bloco dos Corujinhas (infantil) – 16h (Parque dos Povos Indígenas)

Bloco BloQueen – 17h (103 Norte)

Bloco Móia Eu – 17h (103 Norte)

Bloco da Fê – 18h (104 Sul)

Bloco na Doida – 18h (104 Sul)

Bloco Meu Bloco – 18h (104 Sul)

21/02 – Terça-feira

Bloco Cabaça na Ladeira – 16h (Taquaruçu)

Bloco dos Corujinhas (infantil) 16h (Parque dos Povos Indígenas)

Bloco Vai Quem Quer – 18h (Setor de chácaras São Francisco)

Bloco Girassóis – 17h (309 Sul)

Bloco Móia Eu – 17h (103 Norte)

Vito Califano