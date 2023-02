Foliões curtem matinês de carnaval em Araraquara e Matão; FOTOS

Em Araraquara, a folia aconteceu no Parque do Pinheirinho e na Praça Pedro de Toledo, com o Bloco “Cordão da Luz Divina”. Já em Matão, o agito foi por conta da Matinê da Matinha do Bosque. Foliões curtem matinê de carnaval em Matão

Prefeitura de Matão/Divulgação

Dezenas de foliões aproveitaram a tarde do domingo (19) para curtirem as tradicionais matinês de carnaval em Araraquara e Matão (SP). As programações foram organizadas pelas prefeituras.

Em Araraquara, a folia aconteceu no Parque do Pinheirinho e na Praça Pedro de Toledo, com o Bloco “Cordão da Luz Divina”.

Já em Matão, o agito foi por conta da Matinê da Matinha do Bosque.

Confira as fotos abaixo, separadas por cidade:

ARARAQUARA

MATÃO

Foliões curtem matinê de carnaval em Matão

