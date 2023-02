Foliões curtem volta dos blocos ‘Pinto do Meio Dia’, ‘Perereca da Uma’ em Pirassununga; FOTOS

Agito começou por volta das 11h. Blocos saíram do Posto São José e foram até o Coreto. Foliões curtem retorno dos blocos em Pirassununga

Prefeitura de Pirassununga/Divulgação

Milhares de foliões de Pirassununga (SP) curtiram o retorno dos tradicionais blocos ‘Pinto do Meio-Dia’ e ‘Perereca da Uma’, neste sábado (18).

O agito começou por volta das 11h. Os blocos saíram do Posto São José e foram caminhando até o Coreto.

O carnaval pirassununguense também contou com a participação do bloco ‘Viúvas do Fininho’, de Porto Ferreira.

